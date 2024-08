Tras poner fin a sus ocho años de relación de idas y venidas con el empresario mexicano Elías Sacal, Mar Flores disfruta del verano con amigos. El destino elegido para sus vacaciones ha sido Cerdeña y así de espectacular ha posado, a sus 55 años, en un yate de ensueño. "No volveremos a tener esta edad, ni a vivir este agosto, ni a ser así... Así que disfruta al máximo y no te compliques con lo que te complica", ha escrito mientras recorría la Costa Esmeralda.

© marflores_mar

Esta reflexión no es la única que ha compartido. Hace unos días, al atardecer, publicaba: "Van a hablar de ti no importa lo que hagas, así que mejor haz lo que te haga feliz". Antes de poner rumbo a la bella isla italiana dijo: "Agradece las pequeñas cosas de tu vida para encontrar la paz interior". Y añadió: "No esperar nada, apreciar todo".

© marflores_mar

Cualquiera diría viéndola en bikini que está a punto de convertirse en abuela: será en diciembre cuando nazca el bebé que esperan Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos. Para lucir tan estupenda, Mar practica una hora y media de deporte cinco o seis días a la semana. "De momento, me va bien y mi cuerpo lo aguanta. ¿Hasta cuándo? Pues no lo sé", dijo recientemente en ¡HOLA!. También explicó que cuidaba mucho su alimentación "para tener más energía y sentirme mejor porque, al fin y al cabo, somos lo que comemos y lo que hacemos".

© marflores_mar

Mar se encuentra alojada en el exclusivo hotel Cala Di Volpe, una obra maestra del arquitecto francés Jacques Couëlle, que se construyó en los años 60 y fue el primer alojamiento de la Costa Esmeralda. Antes de navegar por Cerdeña, la modelo estuvo en Marbella y en Ibiza, donde fue fotografiada con un amigo en Cala Bonita, un chiringuito con vistas al mar.

© GTRES

Según contó en ¡HOLA!, su único plan para este verano era "bailar hasta que todo se ordene" y disfrutar de la compañía de sus seres queridos. "Tengo cinco hijos maravillosos, me llevo muy bien con mis hermanos, estoy muy bien rodeada de personas que me quieren, que luchan conmigo. Creo que no hay que hablar solamente de si estoy soltera o de si estoy sola. Estamos en un siglo y en un año en el que se debería hablar de si se está feliz o satisfecho", declaró.