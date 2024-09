El romance de Serenay Sarikaya, protagonista de 'Familia' y 'Şahmaran', con un célebre cantante turco

Descubrimos a Serenay Sarikaya con su papel de Mira Beylice en Medcezir. Después, la intérprete turca se ha hecho muy conocida en nuestro país por ser la protagonista de Familia, donde comparte pantalla con Kıvanç Tatlıtuğ, y, sobre todo, por Şahmaran, una de las series turcas más populares de Netflix, que acaba de estrenar su segunda temporada en la plataforma de streaming.

Sin embargo, muchos pusieron cara a la actriz, no por su trabajo, sino por ser la exnovia de uno de los galanes turcos más queridos en nuestro pais: Kerem Bürsin, con quien mantuvo un noviazgo durante cuatro años, de 2015 a 2019. Su historia de amor quedó en el pasado y, aunque muchas veces se ha especulado su una posible reconciliación entre ambos, a los dos actores ya solo les une una bonita amistad.

La bella artista, de 32 años, ahora está en boca de todos por su actual relación con un famoso cantante turco, Mert Demir, junto al que acaba de publicar sus primeras imágenes juntos. La protagonista de Gracias, ¿el siguiente? está feliz y enamorada del intérprete de Ateşe Doğru y ambos viven su romance en la intimidad. Pero, desde que comenzaron su noviazgo, han tenido que hacer frente a los comentarios que apuntan que lo suyo, más que amor, es un acuerdo publicitario.

Los rumores sobre una posible relación entre ambos comenzaban a sonar a principios de año, pocos meses después de que la actriz, que también es cantante, grabara el tema Ateşe Düşdük (Estamos en llamas) junto a Mert, de 30 años, y ambos comenzaran a seguirse en sus perfiles.

La propia Serenay avivaba estas especulaciones a finales de febrero cuando, tras pasar unas vacaciones en Bali para reponer energías después de finalizar el rodaje de Familia, nada más aterrizar en Turquía, se encontraba con el artista. La protagonista de Kimler Geldi, Kimler Geçti aparecía por sorpresa en en el backstage del Cahide Palazzo justo antes de que Mert saliera al escenario del concierto que tenía programado para el miércoles 28 de febrero. Fuera de las miradas indiscretas y sin imágenes que lo registrase, se producía el esperado reencuentro entre los enamorados.

Acto seguido, la querida intérprete entraba en la sala junto a un guardaespaldas y se sentaba en una de las mesas del local lista para el show. Allí se la podía ver disfrutando y, como su fan número uno, cantando y bailando todas las canciones de su chico. Después abandonaron juntos el lugar por la puerta de atrás para no ser vistos. Aunque en ese momento ninguno de los protagonistas confirmaba su relación, la prensa turca lo daba como una certeza.

El 10 de marzo, hacían una primera y discreta declaración de amor pública en sus perfiles. A una publicación de Mert, con un vídeo con imágenes del cantante en un concierto, Serenay respondía con una carita deshaciéndose, un corazón con llamas y una rosa. Un gesto que los medios turcos interpretaron como una auténtica declaración de amor de la actriz hacia su pareja, quien respondía inmediatamente a su chica con un corazón atravesado por una flecha. Un signo evidente de que algo había surgido entre ellos.

Eso sí, habría que esperar hasta el 26 de marzo para ver a la pareja junta y cogida de la mano, oficializando así su historia de amor. Desde ese momento, no se han escondido y han sido captados por los medios gráficos en multitud de salidas y eventos.

Pese a la naturalidad con la que hemos podido ver a Serenay y Mert siempre que han sido captados por la prensa, ante los que se han mostrado en todas las ocasiones felices y enamorados, son muchos los que no se acaban de creer esta relación que tachan de montaje publicitario. Tanto es así que, tanto la actriz como el cantante, han tenido que salir a desmentirlo varias veces.

A principios de agosto, el propio Mert, cansado de estas acusaciones, estallaba ante los reporteros “¡Estas preguntas no tienen fin!”, exclamaba el cantante, quien quería saber "¿cómo se llega al punto final?. Hemos hablado antes, pero no parece que esto termine", comentaba con desesperación. Por su parte, Serenay se cuestiona si "¿existen cosas así en la vida real? Me cuesta mucho creerlo y me parece muy extraño que la gente crea esto. Estas cosas no existen en la vida real, yo no vivo así", aseguraba.

Los novios viven ajenos a los rumores y su amor sigue viento en popa. En julio eran fotografiados en Hisarüstü, un barrio de Estambul, tras visitar una casa que se podría convertir en su hogar común. Además, la protagonista de Fi está de lo más integrada en la familia de Mert y ya conoce a la madre del artista, quien está encantada con la relación. "Serenay es muy dulce, muy femenina. Hace feliz a mi hijo y yo también lo soy", aseguraba Gülgün Demir ante los medios en el concierto Harbiye Open Air celebrado el pasado 25 de junio en Estambul.

Tras cumplir con sus compromisos profesionales, Serenay y el que fuera concursante de La Voz Turquía se marcharon a Italia de vacaciones. Aunque han sido inmortalizados juntos en multitud de ocasiones por la prensa, esta es la primera vez que la actriz comparte fotos de ambos juntos en su perfil de redes sociales. Unas instantáneas reflejo de sus días felices junto a la leyenda "flashback SS MD", con un corazón y un fuego entre sus iniciales, que muestran la complicidad que hay entre ambos y lo mucho que se divierten juntos. Una imagen vale más que mil palabras y, con estas, parece que las dudas sobre la veracidad de su amor han conseguido disiparse.