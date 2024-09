Juan Carlos Caballero y Javier Zamora, protagonistas de la otra boda viral del fin de semana, nos cuentan su historia

El amor todo lo puede. Y el suyo es todopoderoso. En ¡HOLA!, no hay nada que nos pueda gustar más que dejarnos arrastrar por su fuerza y tener el privilegio de surfear ese torbellino de emociones con quienes las viven en primera persona. ¿Qué hay más íntimo qué asistir a una declaración de amor? Y, ¿qué mayor muestra de generosidad y confianza que dos enamorados te hagan un hueco en su corazón? Aquí, además, ese privilegio lo es por partida doble. Porque Juan Carlos Caballero y Javier Zamora, Juanca y Javi, no son personajes habituales del 'cuché'. Tampoco la suya es una pareja contestataria, que enarbola derechos ni banderas, que si así lo fuera, oye, perfecto, pero su caso es otro. Son discretos, prudentes, muy guapos también, pero con una profesión de 'cara a la galería'. Y sí, dos chicos. Dos chicos que se aman. Lo que ocurre es que, por cuestiones que no vienen al caso y mucho menos en el siglo XXI, su amor sigue 'llamando la atención'.

Chicos, del PP… El anuncio de su boda saltó a los periódicos, sorprendiéndoles a ambos, '¡La boda del otoño! ¡La boda más esperada en Valencia!' y, de repente, lo que iba a ser una celebración íntima, se les escapaba de las manos como el agua se escurre entre los dedos. Como si el relato ya no fuera suyo entre tanto 'dime' y tanto 'direte'... Nosotros les devolvemos las riendas. Y, sobre todo, ponemos el acento en lo que sí debiera llamar la atención: su historia, sus convicciones, sus retos… Sin olvidar, que su boda ha conseguido un imposible en tiempos de posturas tan enfrentadas que parecen irreconciliables. Casi de guerra fría y de telón de acero. Juanca y Javi han logrado atemperar los polos. Ellos, perdonen nuestro atrevimiento, son una victoria contra la máquina del fango… Su 'sí quiero', el de Juan Carlos Caballero, actual portavoz del grupo popular en el consistorio valenciano y uno de los políticos más destacados del partido, con el abogado Javier Zamora, ha unido a figuras de todo signo político en un mismo celebración. Todos, con un mismo ánimo y un mismo deseo. Ya sean dirigentes del PP como del PSOE o Podemos… y, todos gritando a una: 'Vivan los novios'. Porque ya lo decían The Beatles, el amor es lo único importante.

© Vicente García Menacho e Iván Oliver Juan Carlos y Javier tras su 'sí, quiero'

- Contadme vuestra historia de amor. ¿Cómo os conocisteis?

- JUAN CARLOS: Nos conocimos en la Universidad. Estudiamos en la Universidad de Valencia. Yo, Derecho, y Javi, Derecho y Administración y Dirección de empresas. Durante varios años, nos cruzamos en la cafetería, en los pasillos, en los jardines del campus… También compartimos más de una noche de biblioteca, estudiando hasta la madrugada. Los dos, militábamos, además, en la misma asociación universitaria y en el Partido Popular. Compartíamos, entonces y ahora, una fuerte vocación por mejorar las cosas.

- Ya, pero quién se enamoró primero…

- JAVIER: Hay sentimientos que no se pueden ordenar en el tiempo, ¿no? Nos enamoramos a la vez.

- Entonces… ¿Cómo fue esa primera conversación?

- JC: En nuestras primeras conversaciones cómplices nos preguntábamos cómo podíamos ser tan parecidos en todo: en los gustos, las aficiones, la forma de ver la vida, en nuestra pasión por viajar…

- J: Y que los dos somos discretos, familiares y muy soñadores.

- ¿Recordáis qué llevabais puesto?

- JC: Siempre hemos vestido de forma bastante casual... Primamos la comodidad al formalismo o las excentricidades.

- J: Pero fue en verano… Seguro que llevábamos una camiseta con unas bermudas y ya.

- ¿Conoceros rompía vuestros esquemas/planes?

- J: Todo lo contrario. Conocernos nos mostró el camino a seguir y nos ayudó a recorrerlo. Ojalá todo el mundo encontrara su brújula como nosotros.

- JC: Nosotros nos hemos ayudado en todo. Yo fui el apoyo que Javi necesitó cuando estaba opositando para afrontar aquella etapa tan dura en la que trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Y Javi ha sido siempre el apoyo que he necesitado en los momentos más importantes de su carrera política. Él es mi mejor consejero.

© @jccaballerom Juan Carlos y Javier, en una fotografía que compartieron, antes de su enlace, en sus redes sociales

- ¿Cómo sois cada uno? ¿Cómo definís vuestra pareja?

- J: Juan Carlos es idealista y creativo, con una marcada vocación de servicio público. Creo que es algo que le define desde niño. Cuando hay que organizar o diseñar un evento, él siempre da con la clave. Y en su trabajo, como servidor público, siempre tiene presente su amor por los animales y la naturaleza. Sin olvidar nunca Valencia. Se ha puesto como objetivo sacarle todo el potencial que tiene y hacer de la ciudad un referente en Europa.

- JC: Javier es pragmático y polifacético. En su trabajo como funcionario se dedica al asesoramiento jurídico, pero en sus ratos libres le gusta organizar viajes, hacer deporte y escribir… De hecho, acaba de terminar su primera novela.

- Cumplís -creo- una década juntos, ¿cómo ha sido vuestra relación durante este tiempo? Qué escollos o dificultades habéis tenido que salvar para seguir juntos?

- JC: Hemos ido creciendo, no solo a nivel individual sino también como pareja. El trabajo tan exigente de ambos a veces no nos ha puesto fácil… Pero con una escapada a cualquier lado, aunque solo sea un día, lo hemos conseguido sobrellevar.

- ¿Cómo os habéis ayudado o complementado en vuestras carreras?

- J: Aportándonos estabilidad, apoyo y confianza. En 2015, recuerdo que Juanca entraba como diputado en el Parlamento de Valencia y yo, entonces, estaba opositando, Y se dio la circunstancia de que me tocaba memorizar muchas leyes autonómicas que, en aquel mismo momento, se estaban modificando en el mismo Parlamento en que Juanca intervenía como diputado... Fue una época muy exigente, pero también, muy bonita.

- JC: El año pasado en que cuando fui director de campaña y portavoz de María José Catalá para la alcaldía de Valencia con todos aquellos actos, debates, campañas… Javi fue fundamental para mí, para poder sobrellevar todo aquello. Y salió bien. Ganamos.

- ¿Cuál es vuestra receta para estar juntos?

- Ambos al unísono: La admiración mutua.

- En una relación tan firme, ¿hasta qué punto uno puede mantener su identidad?

- JC: Complementarse no implica difuminarse. O al menos, ése no en nuestro caso. Seguimos siendo quienes éramos. Nunca hay que perder la esencia, eso que tanto nos gustó el uno del otro. Yo creo que nos hemos adaptado perfectamente, pero sin perder nuestras aristas.

© Vicente García Menacho e Iván Oliver

Te puede interesar Las imágenes de la boda íntima de Nacho, hijo de Emilio Aragón, con Bea Gimeno en Mallorca

- Veros tan unidos y consolidados… ¿Os da vértigo que, cambiando de estado civil, se tambalee?

- JC: Qué va. Cambia el estado civil pero nada más en la práctica. Seguimos siendo los mismos.

- Estamos en el siglo XXI, creemos que hay muchas cosas que están superadas, que es todo fácil y natural, que los clichés se han quedado obsoletos… Con vuestra relación y vuestro trabajo, ¿ha sido así o realmente os habéis encontrado con incomprensiones, oposiciones, dificultades…?

- JC: En nuestros trabajos, siempre hemos encontrado apoyo y cariño. Al final, mira, con la misma naturalidad que nosotros nos hemos mostrado, nos han obsequiado nuestros compañeros.

- Juan Carlos, tú tienes una vida profesional muy expuesta, eso ¿cómo lo llevas tú, Javier?

- J: Es su trabajo y su vocación. Yo le apoyo en todo. Cuando ha tenido momentos o etapas en los que se ha ausentado mucho de casa, como en campaña electoral, he aprovechado para hacer cosas que, en el día a día, no me da tiempo a hacer. De hecho, la novela que acabo de terminar la escribí entonces y me inspiré en lo que estaba viviendo Juanca.

- ¡No me digas. Cuenta, cuenta!

- J: La trama transcurre en el contexto de unas elecciones presidenciales… Pero en Estados Unidos, y aderezada con intrigas políticas, periodísticas y un reto de superación personal. Juan Carlos y Máximo (Huerta) me están animando a publicarla pero yo escribo por placer y evasión...

- ¿Cómo es ser la pareja de un político, Javi?

- J: supongo que igual que ser pareja de un abogado o de un profesor o de un carpintero… Tiene sus cosas buenas y sus cosas menos buenas. Lo importante es tener la entereza y la fortaleza suficiente como para afrontar los retos y dificultades. Como todas las parejas…

- Y para ti, Juan Carlos, ¿Cómo es sacar la esfera pública de la vida privada?

- JC: Solo requiere de una pizca de imaginación.

© @javierzamora._

- Vayamos a la boda, entonces. ¿Quién se declaró a quién y cómo fue ese momento?

- JC. Fue en Brasil. En las cataratas de Iguazú. Un lugar idílico para un momento tan especial.

- ¿Qué ha hecho que, diez años después, hayáis decidido dar el paso ahora?

- J: Hemos trabajado mucho y durante mucho tiempo para llegar donde estamos, para alcanzar las metas que uno y otro nos habíamos propuesto. Y los dos teníamos la sensación de que ahora nos tocaba dar ese paso a nivel personal.. Nuestras carreras no podían primar todo rato por encima de nuestra vida personal. Nuestros hermanos ya estaban casados, nuestros amigos, también... Era nuestro momento.

- JC: Y que tras más de diez años juntos, seguíamos siendo los mismos que éramos el primer día. El tiempo no nos ha cambiado.

- Valencia, 7 de septiembre…

- J: Barajamos otras fechas. Es más, nos pusimos a buscar espacios y fechas en enero (fue a comienzos de año cuando la pareja anunció su compromiso), pero no quedaban muchos espacios que nos gustaran disponibles. Cuando nos dijeron que el 7 de septiembre estaba disponible La Cartuja dijimos que sí. Además de un espacio estupendo, la fecha coincide con el 35 cumpleaños de Juan Carlos. Fue una señal.

- ¿Cómo ha sido este último verano como hombres solteros?

- JC: Diferente… Porque hemos estado ocupados organizando los preparativos de la boda y hemos estado trabajando hasta la semana pasada…Ten en cuenta que los veranos son complicados. Como responsable de emergencia y bomberos del Ayuntamiento de Valencia, nunca sabes qué puede ocurrir. Hace seis meses de hecho tuvimos que hacer frente a un incendio, el de Campanar, que abrió informativos en todo el mundo.

- ¿Casaros estuvo siempre en vuestra cabeza (incluso antes de conoceros) o es algo que ha surgido?

- JC: La idea de casarse maduró al mismo tiempo que maduramos los dos.

- ¿Mantuvisteis el secreto de los outfits el uno para el otro?

- J: Hasta la ceremonia, nada de nada.

© @javierzamora._ La pareja en uno de sus viajes

- ¿Quién es el más presumido de los dos?

- JC: En realidad, somos bastante parecidos en ese aspecto. No somos muy presumidos… Siempre hemos llevado la sencillez por bandera. A trabajar, vamos los dos en zapatillas y en bicicleta. Nuestros amigos y compañeros de trabajo, en más de una ocasión, nos han recomendado ser un poco más 'formales' (risas). Hasta el momento no les hemos hecho caso.

- Vuestras familias, entiendo que se conocen. ¿Cómo fue ese momento en el que les anunciasteis que os casais?

- J: Muy especial, sobre todo para nuestras madres. Ellas nos han apoyado desde pequeños para que fuéramos quienes quisiéramos ser.

- JC: Mucha gente nos preguntaba si en la boda íbamos a tener madrinas. Y siempre contestábamos lo mismo: nuestras madres ya lo son. No necesitamos que nos acompañen del brazo por un pasillo porque nunca nos han soltado.

- Vuestra boda ha suscitado un interés especial. Meryl Streep decía que ella nunca se buscaba en Google… ¿Habéis hecho el ejercicio o habéis caído en la tentación? ¿Entendéis el interés mediático? ¿Qué es lo que más os ha sorprendido de lo que se ha dicho, de lo que ha ocurrido a vuestro alrededor, de lo que se ha fabulado…?

- JC: Nunca nos buscamos en Google. Somos más bien tímidos para todas estas cosas. La verdad es que nos ha sorprendido el interés suscitado desde que nos comprometimos. Para nosotros casarnos no es nada extraordinario.

- ¿Qué es lo que os gustaría que se recordara de vuestra boda?

- J: Que la boda ha sido tal y como somos. Que nos define. Diferente, única y mágica.

- ¿Soñasteis con una vida tal y como es o la vida os ha sorprendido?

- JC: La vida nos ha regalado lo mejor: con nuestra relación, con una familia increíble, salud y unos trabajos que nos apasionan.