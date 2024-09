La original boda de tres días de Patricia Montero y Álex Adrover en Cabo de Gata cargada de espiritualidad

Patricia Montero y Álex Adrover ya son marido y mujer, un sueño que llevaban persiguiendo desde hace mucho tiempo y que, por fin, han hecho realidad. Después de verse obligados a posponer su esperado 'sí, quiero' en varias ocasiones por diferentes motivos, la actriz y el actor se han jurado amor eterno este fin de semana en Cabo de Gata. Sin duda, un enlace de lo más original y cargado de espiritualidad que se ha desarrollado tal y como ellos querían.

La intérprete valenciana de 36 años y su ya flamante marido, de 45, han elegido para casarse un enclave tan espectacular y único como este, el parque natural que está comprendido entre los municipios de Almería, Níjar y Carboneras. Allí estuvieron rodeados de sus familiares y amigos, entre ellos sus dos hijas, Lis (9) y Layla (5), quienes fueron las únicas menores presentes en lo que han sido tres días de festejos.

Comenzaron el pasado jueves con un cóctel de bienvenida en el hotel donde se hospedaban sus 70 invitados. Allí, tal y como se informa desde su oficina de representación, disfrutaron de una actividad denominada 'winedinski', una cata de vino mientras creas tu propio cuadro con pintura fluorescente. Seguidamente, este primer día de fiesta lo cerraron con una divertida reunión mixta de 'TupperSex'.

La pareja de actores, que se conoció durante el rodaje del exitoso serial televisivo Yo soy Bea (Telecinco) en 2008 y llevan 16 años juntos, programó para el viernes una clase especial de yoga llamada 'círculo del amor' (guiada por una de las profesoras del equipo Yogimi, la empresa fundada por ambos). Seguidamente, siguieron con unas rutinas de spa que dieron paso a una gran paella en un restaurante y, al atardecer, comenzó la preboda en un discoteca.

Llegado el sábado, el lugar de la celebración fue decorado siguiendo los elementos que para los novios son importantes cada día: el mar y la tierra. El músico Miquel García se encargó de poner la banda sonora a la entrada de Patricia y Álex, mientras que ambos días estuvieron amenizados por un DJ y tres grupos tocando en directo.

Los vestidos que lució la novia

Patricia Montero llevó tres vestidos de Pronovias, uno para la preboda del viernes y otros dos para el sábado: primero un elegante diseño en la ceremonia y después otro para la fiesta, creaciones todas ellas con una historia detrás. "Me encanta potenciar las partes de mi cuerpo que me gustan como la espalda y los escotes”, dijo la novia meses atrás al hablar de su look nupcial. El novio, por su parte, eligió ir de blanco con un traje de Mansolutely.

Por último, el broche de oro tuvo lugar en una finca rural en el paraje de Cabo de Gata, donde amigos y familiares cercanos contaron anécdotas de la pareja. Hablaron, cómo no, de la complicidad entre ellos que han sabido mantener con el paso de los años y tras formar un preciosa familia juntos, donde la chispa sigue tan encendida como el primer día.

