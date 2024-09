Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett, una historia marcada por el destino: 'Era un niño cuando me dijeron que me casaría con una princesa de Noruega'

El pasado 31 de agosto, la princesa Marta Luisa de Noruega y Durek Verret sellaron su mágica historia de amor. La pareja se dio el ‘sí, quiero’ en un escenario de ensueño: los jardines del hotel Union, en Geiranger, dentro de una carpa en medio de magníficas vistas al impresionante paisaje natural del oeste de Noruega.

Más de 350 invitados, llegados de diferentes partes del mundo, fueron testigos del enlace que desde ¡HOLA! Y ¡HELLO! pudimos contar, en exclusiva mundial, a nuestros lectores. Ahora, repasamos esta maravillosa historia de amor marcada por el destino, como sus propios protagonistas nos cuentan en estas líneas.

© CLICK 10

Tanto Marta Luisa como Durek comparten numerosas aficiones y creencias; una de ellas las espirituales. Ambos creen que además de haber coincidido en una vida anterior en el Antiguo Egipto, también están destinados a estar juntos en esta para siempre. "Era un niño cuando mi madre y otros videntes me dijeron que de mayor me casaría con una princesa de Noruega", nos explica Durek, que es noruego por parte de madre y ejerce de chamán (o sanador energético). "Pero yo era joven y no me lo creí", apunta.

Sin embargo, años más tarde, en Turquía, le realizaron una lectura del café. “Me dijeron que el dibujo que quedaba en la taza indicaba que formaría parte de una Familia Real. Sin embargo, me tomé estas predicciones a broma. Luego —prosigue—, una vidente de Los Ángeles me dijo que estaría con una mujer en la que los hombres de su familia llevaban trajes azules de estilo militar con botones dorados. Pensé: “¿De qué está hablando?”. Y nada tenía sentido hasta que vi, en una foto en la repisa de la chimenea de Marta Luisa, a su padre, el Rey Harald, y su hermano, el príncipe heredero Haakon, con esos mismos trajes".

© Getty

Sensación de déjà vu



La hija mayor de los reyes Harald V y Sonia de Noruega también recuerda una “extraña” sensación de déjà vu cuando conoció a su marido en su casa de Hollywood Hills, hace seis años. "Cuando lo vi, sentí como si volviera a casa. De niña soñaba con conocer a una persona como él, pero nunca tuve la oportunidad, así que abandoné la ilusión”. Pero, entonces, llegó él.

“Me sentí tan feliz que, después, lloré de alegría. Vi la generosidad y el amor que llevaba dentro y el mundo me pareció un lugar mucho más interesante. Hasta ese instante, no creía que existieran personas así: Durek hace que la gente a su alrededor se sienta genial y habla con todo el mundo, desde los desconocidos en la calle hasta los taxistas", nos explica. "Es comprensivo y me siento muy segura y libre con él —añade—. No hay nada que no pueda decirle y me hace reír mucho. Desde que le conozco, soy más yo misma, más atrevida... Quien realmente soy".

© CLICK 10 Marta Luisa y Durek volvieron a mostrar sus habilidades en la pista y abrieron el baile con un romántico vals