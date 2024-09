El actor que da vida a Tolga en 'Hermanos' desvela detalles inéditos del set de grabación

Sin duda, uno de los personajes que ha sufrido una mayor transformación en Hermanos ha sido Tolga, papel interpretado por Berk Ali Çatal. El joven ha pasado de ser uno de los villanos del colegio a convertirse en uno de los grandes apoyos de los Eren. Nunca ha sido un alumno modélico del Ataman, pero en sus inicios en la ficción, además, movido por los celos, se dedicaba a hacerle la vida imposible a los hermanos y a sus primos con la inestimable ayuda de su amigo Berk, causándoles más de un problema.

© ATV

Posesivo y agresivo, con la aparición en escena de su hermana empezamos a comprender el porqué de su comportamiento y de que se mostrara esquivo con todo el mundo: el maltrato psicológico ejercido por su padre sobre ellos. Por suerte, con el tiempo comenzó a mostrarse de una manera más humana y cercana con todo el mundo. Tras la muerte de Leyla, empatizó como nadie con los Eren y su unión y vínculo con ellos se reforzó. Ahora, ha encontrado la estabilidad junto a Yasmin y se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de los chicos y de otros muchos personajes.

© Atresmedia

© @berkalicatal

Aunque en un principio nos hizo sufrir mucho, el actor que le da vida Berk Ali Çatal ha sabido ganarse el cariño de la audiencia gracias a su talento y a su carisma. El joven intérprete que, al igual que sus compañeros, ha saltado a la fama internacional gracias a su papel en el famoso drama turco, desvela algunos detalles del set de grabación y de su propia personalidad.

© @berkalicatal

Si hay algo que todo el elenco de Hermanos se ha repetido hasta la saciedad, es el buen ambiente que se respiraba en el plató y que les ha convertido en una pequeña familia. Algo que han conseguido plasmar en la ficción y ha sido uno de los secretos que los han catapultado al éxito. Todo el equipo se lleva a las mil maravillas, pero si le preguntan al intérprete de Vatanım Sensin que con quién se lo pasa mejor, no tiene dudas al responder que con Cihan Şimşek, Oğulcan en la ficción. Con este tiene una gran afinidad y, según cuenta, "desde que nos encontramos fuera es la persona con la que más me divierto charlando", afirmaba en una entrevista con ATV el canal que emitía la serie en Turquía.

© @melisminkari

© @ferhatsirinn / ATV

La ficción, que se ha convertido en todo un fenómeno a nivel mundial, nos ha presentado a la nueva generación de actores turcos que destacan por su talento y por la veracidad con la que han dotado a sus personajes. La profesionalidad y la unión entre ellos ha sido clave, además de ser muy divertida para los actores cuando se reúnen ante la cámara ya que, tal y como explica Berk, lo mejor de grabar las escenas en el colegio junto al resto de sus compañeros ha sido "tener a todos allí" .

© ATV

En la pantalla, Tolga no es la alegría de la huerta, pero... ¿cómo es Berk en la vida real?. Al parecer tiene algo en común con su alter ego televisivo ya que supone que sus amigos le describirían "como serio, pero también hay sitios donde soy alegre y divertido", ha reconocido para el citado medio. Además de confesar que le cuesta un poco levantarse por las mañanas reconociendo que "me deprimo un poco, pero luego me recupero".

© @berkalicatal

Desde niño ha sido un chico independiente y maduro y eso no ha cambiado a sus 31 años. Nadie conoce mejor a una persona que su madre y, según cuenta el actor, la suya opina que "siempre has sido así, nada ha cambiado. En aquel entonces, siempre andabas solo". El protagonista de Çukur, que también es un apasionado de la moda y ha protagonizado diferentes portadas, ha dejado que le conozcamos un poco más, confesando detalles como que, aunque es Piscis, le tira más su ascendente Virgo; que le encanta el verano, aunque no el calor; y que no le gustan los insectos.

© @berkalicatal

© @berkalicatal

Entre sus inquietudes está la arquitectura y es lo primero en lo que se fija cuando viaja a cualquier lugar. Los viajes son otra de sus pasiones junto a los deportes y su destino soñado es conocer Tailandia. Berk reconoce que, pese a que, como todos, tiene sus cosas buenas y malas, no cambiaría nada de su personalidad porque "soy una persona que intenta ser feliz conmigo mismo".