Onur Seyit Yaran ('Hermanos') continúa su idilio con nuestro país y pasa sus vacaciones en España

No es un secreto que Onur Seyit Yaran nos conquistó a todos con su papel como Doruk Atakul en Hermanos, tampoco que el amor es mutuo y que el querido actor turco es un enamorado confeso de nuestro país y que nos visita siempre que sus compromisos profesionales se lo permiten. Si a finales de junio, justo antes de comenzar las grabaciones de su primera película, la comedia romántica Aşkın Yüzü (La cara del amor), visitaba Málaga para coger energías de cara a su nuevo proyecto, tras finalizar el rodaje ha hecho lo propio para reponer fuerzas y ha viajado a Mallorca y Barcelona para pasar unos días de vacaciones.

© @onurseyityaran

El protagonista de Yandaki Oda, de 29 años, se ha desplazado hasta las Islas Baleares, donde ha disfrutado de unas jornadas de relax y playa en una de las paradisíacas calas manacoríes. Presumiendo de abdominales, el actor posaba en el idílico entorno mientras se deleitaba con la belleza del lugar.

© @onurseyityaran

El cuerpazo que luce Onur no es fruto de la casualidad sino del trabajo y la constancia ya que, aunque se encuentre de vacaciones, el actor no descuida su forma física y se ejercita allá donde va para estar en forma y preparado por su trabajo. Desde el gimnasio en el que entrenaba, el protagonista de Vuslat regalaba un selfie a sus millones de seguidores.

© @onurseyityaran

© @onurseyityaran

Después de un poco de deporte, ya listo y preparado, y acompañado de una botella de agua para combatir las altas temperaturas, nada mejor que salir a refrescarse y a conocer los encantos gastronómicos que ofrece nuestro país en una de las múltiples y animadas terrazas de la zona.

© @onurseyityaran

Aunque no sabemos el orden de las paradas del actor turco, convertido en todo un referente para el público juvenil de su país, sí sabemos que otro de los destinos elegidos por Onur para relajarse ha sido Barcelona, una ciudad que ha visitado en diferentes ocasiones pero en la que siempre hay cosas nuevas que descubrir. Y no hay nada mejor para conocer un lugar que perderse en sus calles, y así hemos podido ver al artista, caminando como un barcelonés más por el Raval, uno de los barrios más conocidos de la Ciudad Condal.

© @onurseyityaran

En el camino, el joven intérprete hacía una parada técnica en un supermercado donde compraba ositos de gominola, zumos, plátanos y un bote de salsa.

© @onurseyityaran

Onur es un apasionado de los deportes, en especial, del paddle surf. El actor, con su tabla bajo el brazo, se adentraba en una de las playas de la ciudad para practicar esta disciplina. Esto se ha convertido casi una tradición para él cuando visita Barcelona ya que no es la primera vez que le vemos surcar los mares de la costa catalana subido a su tabla como si del mismísimo Neptuno se tratara.

Después de una reparadora ducha en el hotel, tocaba hacer un poco de turismo. El artista se acercaba a conocer el famoso Museo Picasso de Barcelona, situado en el barrio del Born. Un espacio que posee una colección de más de 3.500 obras del pintor malagueño en los múltiples medios que abordó, la más completa del mundo en obras de su juventud.

© @onurseyityaran

© @onurseyityaran

El intérprete de Kalk Gidelim recorría las salas y prestaba atención a obras como Busto de mujer con flores (Fernanda). Al finalizar su visita, el actor no se libraba de la ola de calor, algo que se tomaba con buen humor con una foto de primer plano a pleno sol sobre la que escribía "No sé lo que es Picasso con este calor", aludiendo a que, con las altas temperaturas, no era capaz ni de recordar lo que acababa de ver.

© @onurseyityaran

Llegada la noche y con una tregua al bochorno del día, a tenor por el estilismo del artista, quien había cambiado las camisetas de tirantes por una camisa de manga larga, Onur se fotografiaba junto a la famosa Casa Batlló, el icónico edificio modernista obra del arquitecto catalán Antoni Gaudí, una de las construcciones más representativas de la ciudad y una de las visitas obligadas de Barcelona.

© @onurseyityaran

Onur ya ha finalizado sus días de relax, deporte y turismo en España y ha regresado a Turquía, pero sin olvidarse de nuestro país. El actor está dispuesto a cumplir su sueño de trabajar aquí y está dando los pasos adecuados para lograrlo. Lo primero, aprender nuestro idioma, algo que no descuida. El artista ha compartido una imagen en la que nos presenta a Ömer Faruk Yardim, su profesor de castellano. Nuestra lengua se le da muy bien, como podemos comprobar a menudo en sus redes cuando el guapo intérprete comparte con sus seguidores algunas palabras en nuestra lengua. Nos morimos de ganas de seguir viéndole practicar lo aprendido en sus clases de español en más visitas a nuestro país y, sobre todo, de verlo en acción actuando en algún proyecto patrio.