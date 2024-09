La nueva etapa de Jessica Bueno: se muda a Sevilla con sus hijos y Luitingo

Nuevo curso y nuevos comienzos para Jessica Bueno. La modelo ha compartido con sus seguidores el gran cambio que va a dar en su vida, una etapa que comienza regresando a su tierra. Jessica se ha mudado a Sevilla, abandonando así Bilbao, donde ha residido en los últimos años. Una decisión que la ilusiona, aunque igualmente emotiva pues le duele decir adiós al lugar en el que ha sido tan feliz. “Días de muchos nervios y miedo pero ahora veo nuestro futuro con esperanza e ilusión de saber que era lo necesario y lo mejor para mis peques y para mí”.

Explica, sin ahondar en las razones que la han llevado a tomar esta determinación (según comenta no es el momento para hacerlo), que le cuesta despedirse de la que ha sido su casa y que se siente muy agradecida por la acogida que le brindaron. Comenta que no le gusta hablar de cosas difíciles, pero que ha pasado una época complicada. Mi prioridad son mis hijos y buscar su bienestar y donde mejor vamos a estar. Me ha costado mucho tomar la decisión” añade.

Regresar a su tierra sevillana la hace muy feliz pues es donde tiene cerca a su familia y además puede viajar sin problemas a Madrid, como ella misma cuenta. Además de sus tres hijos, Francisco, 12 años, Jota Jr, de ocho, y Alejandro, de tres, la acompaña su pareja, el cantante Luitingo, con quien sale desde hace poco más de seis meses y que regresa así también a casa. “Gracias a ti por que has sido mi gran apoyo todos estos meses, contigo nunca me siento sola, a veces se necesita ayuda y confianza en una misma para tomar el impulso que se necesita y tú con tu amor, tu paciencia y dedicación me das fuerza para luchar por lo que es justo. Te adoro” escribe.

Finaliza Jessica formulando un deseo: “Ojalá que septiembre traiga cosas bonitas y sobre todo paz y tranquilidad a mi mente”. Describe lo que para ella parecen lecciones en este septiembre: “Que los finales de verdad son muchas oportunidades; que, cuando no hay nada por delante, simplemente es que tenemos todo alrededor; qué importante soy para mí cuando necesito serlo…”. Sus niños comienzan así el curso en Sevilla, como ha mostrado Jessica con una imagen de Francisco, el hijo que comparte con Kiko Rivera, que podrá estar ahora también más cerca de su primogénito.

Jota Peleteiro, exmarido de Jessica, anunció el pasado 21 de febrero, su conversión al Islam, una decisión que se producía gracias a su amigo kuwaití Faisal Buresli. En el terreno personal, el pasado julio se dio el “sí quiero” con la modelo Ajla Etemovic, con quien salía desde finales de 2023. En los últimos meses había manifestado su deseo de mudarse a Dubái tras estos cambios en vida. Tras abandonar los terrenos de juego en 2021, el que fuese jugador del Aston Villa se ha centrado en el mundo de los negocios. Es el único accionista de Ramalloc Sports, que se dedica a asesorar a deportistas de alto nivel. Así mismo, ha puesto en marcha el proyecto Groin, con el que quiere ayudar a los trabajadores del sector primario en el proceso de digitalización.