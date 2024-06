El romántico intercambio de mensajes entre Luitingo y Jessica Bueno celebrando su sexto mes juntos

Que la relación de Jessica Bueno (33) y Luitingo (32) va viento en popa, es innegable. Desde que se conocieron hace nueve meses en el programa de Gran Hermano VIP 8, los concursantes se volvieron inseparables. Disfrutan de su compañía mutua y su amor se consolida a cada minuto. La cantante y la modelo han cumplido medio año juntos y lo han celebrado mostrando, una vez más, lo mucho que se quieren intercambiando una serie de románticos mensajes.

© Luitingo

El artista, que adora a los hijos de Jessica, Fran (10), Jota Jr (7), y Alejandro (2), y así lo ha demostrado en numerosas ocasiones, le ha dedicado unas emocionantes palabras a su chica a través de su perfil público: "Nueve meses conviviendo contigo desde que te conocí y seis de novios. Felices seis meses al amor de mi vida. Te quiero y te querré. Dios quiera que estemos siempre juntitos".

© jessica_bueno

Unas palabras que vienen acompañadas de la nueva canción del artista — estrenada en el mes de mayo y dedicada a la modelo — en cuyo videoclip sale Jessica. Un tema dedicado a su chica y a su historia de amor que dice así: "Mi perdición desde que te vi, miro tus ojos y soy feliz. No dudes nunca que estaré aquí. Bonita la vida vivirla así porque no vienes a darme un beso. Yo te prometo amor eterno. Quise ocultarlo pero no puedo, no puedo...".

© jessica_bueno

La exconcursante de GH VIP no se quiso quedar atrás y también le declaró sus sentimientos al cantante: "Te daría un abrazo hasta que se acabase el mundo y no necesitaría más. 6 meses a tu lado y aún nos quedan muchas cosas por vivir juntos. Muchos deseos que hacer realidad". Pero eso no es todo, porque también aprovechó para confesar que "lo que más feliz me hace es saber que siempre tengo tu pecho, donde me refugio y donde me siento en paz y completa. Te quiero más que ayer y menos que mañana".

Su vida en pareja

A mediados del mes de diciembre, con el final del formato, la modelo y el músico decidieron dejarse llevar. Ahora, la vida del cantante, cuya música es parte de la banda sonora de Operación Camarón, ha dado un giro de 180 grados, ya que ha iniciado una nueva etapa en Bilbao con Jessica. Se han convertido en una auténtica piña, y a través de sus perfiles públicos es habitual verles intercambiar mensajes de amor. De hecho hace unos meses, Luitingo quiso hacerle una promesa muy importante a su chica: "Toda la belleza extrema que tienes exterior, la tienes el doble de interior. Compartir contigo cualquier segundo, es una dosis de vida y alegría para mí. Te desearé toda mi vida todo lo bueno del mundo. Eres una de las cosas más importantes que me han pasado en mi vida, te lo juro por Dios. Te amo, te adoro, te admiro, y cuenta siempre con mis abrazos, mis bromas y mis besos, porque los tendrás".

© jessica_bueno

Por su parte Jessica recuperó junto al artista la ilusión tras una etapa personal complicada marcada por su separación de Jota Peleteiro y por la ruptura con Pablo Marqués. La modelo ha echado la vista atrás en Un cuento imperfecto y ha explicado que en sus anteriores relaciones su voz "no tenía peso", que sentía que ella no importaba y que se dejó llevar por el conformismo. "Yo estaba centrada en mi familia, en cuidar a mis hijos, pero sin pensar en lo que yo quería... Hasta que abrí los ojos", contaba