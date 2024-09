Muere repentinamente a los 54 años el presentador Eduardo Bandera horas después de conducir un evento en Chipiona

Era un profesional todoterreno muy querido y respetado en su tierra natal, Málaga, y por extensión en toda Andalucía. Triunfó y se hizo un nombre en el mundo del espectáculo y la televisión de su comunidad, que hoy llora su repentina muerte a los 54 años de edad. Es Eduardo Bandera, cuyo cuerpo sin vida ha sido encontrado en la cama de su domicilio esta pasada madrugada sobre las 6 de la mañana.

Un infarto habría sido la causa más probable del fallecimiento, tal y como informa Diario Sur, bien aún se está a la espera de la autopsia que lo determine con exactitud. Deceso que se producía apenas unas horas después de que el comunicador hubiera conducido un evento en Chipiona (Cádiz), mientras que este fin de semana tenía previsto hacer lo propio en un festival de flamenco en Benalmádena.

Ocio y Cultura La Fábrica, la productora de conciertos en la que Eduardo trabajaba, anunciaba este sábado la triste noticia a través de un comunicado: "Desde aquí transmitimos nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de nuestro amigo y compañero", han expresado. La capilla ardiente se instalará en el tanatorio número 23 del Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa) desde las siete de la tarde y, posteriormente, sus restos mortales serán trasladados hasta la localidad que lo vio nacer, Casarabonela, donde recibirá sepultura este domingo.

Nada más conocer su inesperada pérdida, numerosos artistas que apreciaban a Bandera han querido rendirle homenaje con mensajes de dolor y reconocimiento a su valía, personalidad y carisma. "Impactada con tu marcha. No tengo palabras ni tampoco las encuentro. Nos cruzamos hace días y siempre felices de vernos. Cuantas cosas que recordar y cuanta pena con lo lleno de vida que estabas", ha escrito Remedios Cervantes en su perfil público.

"Me he quedado totalmente en shock... no puedo creerlo... siempre tan emprendedor, tan apasionado con lo que hacía, tan cariñoso...", se lamentaba Pastora Soler. "Me duele perderte. Estabas en nuestra Chipiona y te dormiste después de disfrutarla para no despertar. Sé que mi tía Rocío (Jurado) te ha recibido en el cielo cantándote esta canción, una de tus preferidas", recordaba Rosario Mohedano, quien compartía un entrañable vídeo del pasado junto al presentador.

Con su voz inconfundible, Eduardo Bandera desarrolló buena parte de su dilatada carrera en Canal Sur, la televisión pública andaluza, en programas de éxito como Se llama Copla junto a Eva González o el humorístico Pa' que te rías con Carmen Janeiro. Desde la emisora autonómica, a la que el showman tenía previsto volver esta temporada, han mostrado también su pesar: "Ha sido parte de la historia de esta cadena participando en diferentes programas. Siempre con ideas y proyectos..."

A nivel nacional, el también guionista malagueño fue colaborador en Telecinco del espacio que capitaneaba María Teresa Campos, ¡Qué tiempo tan feliz!, en 2011. En cuanto a las estrellas que pudo conocer a lo largo de su trayectoria, según reflejaba él mismo en sus redes sociales a través de cariñosos posados, están Paco de Lucía, María Jiménez, Charo Reina, Ana Belén o Carmen Sevilla. Además, hace solo un par de semanas, acudía a la Feria de Málaga y allí vivía un divertido encuentro con el actor Salva Reina y la pareja de este, la actriz Kira Miró.

Hijo del mítico cantaor Juan Sánchez Trujillo, apodado este el 'Niño Bonela', Eduardo comenzó con 14 años en la compañía Teatro de Ensayo Popular. Tiempo después cambiaría de registro tras saltar a la pequeña pantalla, donde aportaría su sello personal en distintos formatos de actualidad y entretenimiento junto a destacados nombres como la cantante Vanesa Martín, Adolfo Arjona, Irma Soriano, Rafael Cremades o Chiquito de la Calzada. Se hizo también célebre con sus pregones en verso en fiestas patronales, e incluso llegó a conducir las campanadas de fin de año en 2006 con Silvia Medina para Canal Sur.