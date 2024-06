Remedios Cervantes cumple 60 años: su espectacular fiesta con amigos VIPs y cien invitados en un hotel de lujo

Rodeada de una gran cantidad de personas que la admiran y la quieren, Remedios Cervantes festejaba este viernes por la noche en Málaga los espléndidos 60 años que acaba de cumplir (el día exacto de la efeméride fue el pasado jueves 20 de junio). La presentadora organizó una espectacular cita en el Gran Hotel Miramar 5 estrellas de la ciudad andaluza, escenario de lujo en primera línea de playa frente al Mediterráneo para conmemorar como se merecía una fecha tan señalada.

© aliciahors Remedios Cervantes celebra su cumpleaños

Cuidando cada detalle al máximo, la modelo recibía a sus 100 invitados con un cartelón a la entrada donde podía leerse el planning horario que se iba a ofrecer: "Bienvenidos a la fiesta de mi vida", rebaza al principio. De ahí, todo comenzaría con un cóctel a las ocho de la tarde en los jardines de dicho establecimiento, para seguir con la cena (21:30h) en uno de los salones y continuar con la 'fiestuqui' -decía literalmente el texto- a las once y media en ese mismo lugar. "Disfrútalo. Gracias por estar aquí", concluía la nota en el hall dirigida a los asistentes.

© remedioscervantes Así recibía Remedios Cervantes a sus cien invitados

La también actriz (Arrayán, Calle nueva) lució para la ocasión varios looks que fue combinando a lo largo de la velada: primero con un bonito estilismo de escote cuando estuvieron al aire libre, para después pasar al precioso vestido de gala de color rosa y brillantes una vez estaban en el interior. Como no podía ser de otra forma, en un momento del multitudinario encuentro, la empresaria pronunció un vibrante discurso dirigido a los asistentes. "Todos sois personas muy queridas. Personas que habéis formado parte de mi vida, y otros que la formáis ahora después de muchos años", les dijo micrófono en mano Remedios, quien actualmente trabaja como CEO en la empresa de marketing digital que ella misma fundó.

© yolandallam Remedios Cervantes, durante su discurso antes de soplar las velas de la tarta

"Es un día muy especial para mí... luego, ya veremos", añadía la homenajeada con el humor que le caracteriza. Como anécdota, reveló en ese instante que en la fiesta "falta parte de familia porque era la graduación de mi sobrina, pero están llegando", aclaraba. Música, baile y diversión no faltaron en este 'cumple' por todo lo alto donde la que fuera Miss España en 1986 alcanzaba esta cifra redonda de edad, en la que además se vio arropada por conocidos rostros como la periodista Toñi Moreno. Así, pudimos verlas juntas fundiéndose en un cariñoso abrazo y moviéndose en la pista al ritmo del célebre Love is the air.

© aliciamartinezstj Una de las cartas personalizadas que Remedios Cervantes escribió a los invitados

"Fue una noche mágica como ella. Estuvimos allí para celebrar sus maravillosos 60 los que somos su verdadero patrimonio: sus amigos. Te quiero", ha comentado el día después la conductora televisiva. También la cantante Vanesa Martín dedicaba a Remedios un sentido mensaje, donde le transmitía lo siguiente: "Querida amiga, firmo tus sesenta". "Eres bella bella bella (ponle acento y música italiana)", agregaba entre risas. "Feliz vuelta de tuerca al sol y los astros que te mantienen así de inspirada con tu energía bonita y tus ganas de dar. ¡Ah! ¡Y que viva Málaga!, concluía la compositora andaluza.

Otros detalles no menos importantes de la cita fueron la actuación de la cantaora jerezana Davinia Jaén, quien desplegó todo su arte y flamenco; también el momento en el que la protagonista sopló la velas de una deliciosa y enorme tarta de chocolate mientras le cantaban el 'cumpleaños feliz'; o las cartas personalizadas que ella escribió de su puño y letra a cada uno de sus invitados. A su vez, llamativo era ver una mesa repleta solo de golosinas y dulces; mientras que lo más conmovedor ha sido el recuerdo a su difunta madre, Remedios Montoya, con la imagen impresa de su progenitora en la hoja donde podía leerse el menú de la cena.