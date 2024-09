¿Venganza sobre bici acuática? Gisele Bündchen se pasea con su novio frente a la mansión de su ex, Tom Brady

¿Quién dijo que, tras una ruptura, una debe darse al drama y llorar hasta que los ojos se enrojezcan? No. Desde que Lady Di lució, como nadie, su famoso vestido de 'la venganza', en respuesta a su ruptura con Carlos de Inglaterra, muchas han adoptado esta fórmula de vengarse de sus 'ex', y cada una a su manera. Estos días, es Gisele Bündchen quien parece haberse vengado a su manera de su exmarido, Tom Brady, paseando en bici acuática, frente a la mansión de la estrella del fútbol americano, en compañía de su actual pareja, Joaquim Valente, en Miami. Aunque el idilio con su entrenador de jiu-jitsu comenzó hace algo más de un año, la modelo brasileña, que acaba de publicar un libro de cocina, no la confirmó hasta el pasado mes de marzo, en el New York Times, demostrando que su relación se ha consolidado, a pesar de los rumores de crisis que surgieron a comienzos del verano.

