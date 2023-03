Gisele Bündchen aclara todo sobre su divorcio con Tom Brady: ‘Siempre lo he apoyado’

Después de 13 años casados, Gisele Bündchen y Tom Brady protagonizaron una de las separaciones más mediáticas. La modelo brasileña y el quarterback pusieron fin a su matrimonio en 2022, y confirmaron su decisión en octubre pasado, en medio de rumores en los que señalaban que ella insistía en que su esposo se retirara para pasar más tiempo con sus hijos en común, Benjamin y Vivian, de 13 y 10 años. Cinco meses después de anunciar su decisión, Gisele pone fin a esas especulaciones, hablando por primera vez sobre los verdaderos motivos de su separación y hacia dónde va en su vida personal.

En febrero de 2022, Tom Brady anunciaba su retiro de la NFL, pero se arrepintió 40 días después. Se decía que su cambió de opinión había complicado las cosas con Gisele, quien se habría molestado al grado de pedir el divorcio. “Eso tarda años en suceder”, aclara ella en su reveladora entrevista para Vanity Fair, en donde explicó que su relación no se fracturó de un día para otro.

“Con el tiempo nos dimos cuenta de que queríamos cosas distintas y de que hay que tomar decisiones. Eso no significa que no quieras a esa persona. Solo significa que para ser auténtico y vivir la vida que quieres debes tener a alguien con quien puedas llegar a un acuerdo. Es un baile, un equilibrio”, explica.

Gisele incluso habló de cómo fue vista como la mala del cuento, la que presionaba a la estrella del futbol y quien no apoyaba su exitosa carrera como los millones de fans en el mundo entero. “Siempre lo he apoyado y lo seguiré haciendo. Si hay una persona que quiero que sea la más feliz del mundo, es él. Quiero que triunfe, quiero que todos sus sueños se hagan realidad. No jugamos el uno contra el otro. Somos un equipo y eso es precioso”, aclaró.

Después del regreso de Brady al campo, y la separación que los puso en el ojo del huracán; el quarterback de 45 años anunció en febrero pasado su retiro definitivo, exactamente un año después del primer intento de dejar a su equipo.

Gisele, un pájaro herido pero libre

La modelo brasileña de 42 años llegó a ser la mejor pagada del mundo. En su charla, Gisele recurre a una metáfora interesante en la que se ve a sí misma como un pájaro libre, y es que asegura que al mudarse a Florida, dejó atrás su propio camino retirándose de las pasarelas en 2015. Y añadió: “Cuando nos mudamos a Tampa, yo nunca antes había estado allí. Simplemente llegué y esa era mi vida”. Y agrega: “Cuando amas a alguien, no lo metes en una cárcel y le dices: ‘Esta es la vida que tienes que vivir’; lo liberas para que sea quien es, y si tú quieres volar en la misma dirección, eso es increíble”.

Un hijo al que agradece mucho y el cuento de hadas sin final feliz

La relación de Gisele y Tom inició en diciembre de 2006 con una cita a ciegas en donde hubo amor a primera vista. Ella había terminado su romance con Leonardo DiCaprio y él puso fin a su relación con la actriz Bridget Moynahan. Poco después de que formalizaran, Brady le contó que su ex estaba esperando un hijo suyo y que tenía tres meses de embarazo. Ella entendió la situación aunque no fue nada sencillo. Pero cuando nació Jack y convivió con el bebé, la vida le daba una nueva lección. “Llegó a nuestras vidas y me sentí agradecida porque despertó en mí el deseo de ser madre”, asegura. Dos años después ella debutaba como mamá con el nacimiento de Benjamin y en 2012 recibieron a Vivian.

Gisele había hecho realidad un sueño que tenía desde sus primeros años. A la par de su éxito profesional y el de su esposo, había formado una hermosa familia. Por ello es que el divorcio lo tomó como un fallo. “Es como una muerte y un renacimiento... Es duro porque te imaginabas que tu vida iba a ser de una determinada manera e hiciste todo lo que pudiste. De niña creía en los cuentos de hadas. Es hermoso creer en eso y estoy muy agradecida de haberlo hecho“, relata.

Y agrega: “Lo das todo para conseguirlo. Das el 100% de ti misma y es desgarrador cuando no acaba siendo aquello que esperabas y por lo que trabajaste. Lo único que puedes hacer es cumplir con tu parte”.

No hay un nuevo romance

Tras el divorcio con Brady, a Gisele se le relacionó sentimentalmente con Jeffrey Soffer, uno de los amigos de su ex y, a su vez, ex marido de Elle Macpherson. Bündchen negó que entre ellos exista algo más que la amistad que entablaron por Tom Brady. “No tengo ninguna relación con él. Es amigo de Tom, no mi amigo. Creo que, a estas alturas, lamentablemente, porque estoy divorciada van a intentar unirme a cualquier persona”, aclaró. Y expresó: “Solo quiero ir a hacer mi trabajo y criar a mis hijos en paz“.