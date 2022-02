Tom Brady y sus dulces palabras para Gisele Bündchen en su adiós de la NFL

Brady, considerado The GOAT (The Greatest Of All Time), no se olvidó de su, hasta hoy, actual equipo, los Tampa Bay Buccaneers: “A mis compañeros con los Bucs del último par de años, los amo y amé ir a la batalla con ustedes. Ustedes han hecho tanto por desafiarse, y me inspiraron a despertarme todos los días a dar lo mejor. Siempre estaré aquí para ustedes y deseo ver que continúen empujando a ser los mejores. No podía estar más feliz por lo que logramos juntos”. Sin duda el fin de una era.

