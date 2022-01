Dr. Dre, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Eminem y Snoop Dogg están listos para el Super Bowl LVI

Cada vez estamos más cerca de esa esperada fecha en la que los fans de la NFL y los admiradores de la cultura pop se unen en un solo evento: el Super Bowl. Millones de personas a nivel mundial estarán atentas a la gran final que, además, se convirtió en el pretexto perfecto de una reunión entre amigos con snacks y bebidas. Y nada sería igual sin la emoción de ver el medio tiempo del partido, que este año protagonizarán Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar y Mary J. Blige. Para irnos motivando y aumentar más la emoción de ver a las estrellas del hip hop, los creadores del show compartieron un adelanto de lo que podremos ver este 13 de febrero en el nuevo SoFi Stadium de Los Ángeles.

Con un preciso movimiento de fichas de ajedrez, vemos cómo cada uno de los cantantes acude al llamado cuando reciben un texto en su celular. Primero vemos a un joven Eminem -al estilo Slim Shady- en una batalla de rimas con su versión actual. Después nos encontramos a Snoop Dogg recorriendo las calles de California un Lowrider. Mary J. Blige abandona una glamourosa sesión de fotos y Kendrick Lamar pone pausa a su proceso e inspiración para escribir rimas.

Dr. Dre aparece en una caminata en la playa en donde la orilla del mar se convierte en las teclas de un piano en el que suena el intro de Still D.R.E. Es él quien mueve las fichas de ajedrez y logra reunir a todos para dirigirse al estadio en el que pondrán a cantar al público con un halftime show que promete ser de los mejores en la historia del Super Bowl.

Super Bowl LVI, un medio tiempo que ya pasó a la historia

En septiembre, la NFL anunció el line up del halftime para el Super Bowl LVI, un show que será único no sólo por contar con cinco artistas en el escenario, sino por la carrera llena de éxitos de cada uno. “43 Grammys, 19 álbumes No. 1 en Billboard y cinco artistas legendarios en el más grande escenario de Los Ángeles para el show del #SBLVI”, publicó la liga en sus redes sociales. Es la primera vez que todos los cantantes de la presentación cuentan con un Grammy.

También será la primera ocasión en la que se realiza un Super Bowl en el SoFi Stadium, inaugurado en septiembre de 2020. En julio de ese mismo año, Taylor Swift inauguraría la sede, pero se tuvo que cancelar por la pandemia. Además, es la primera vez en 30 años que la final de la NFL regresa a Los Ángeles, y aunque aún no se sabe qué equipos disputarán el partido, el público ya se prepara para verlo.

