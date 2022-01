La reacción de Salma Hayek a una escena íntima con Lady Gaga en ‘House of Gucci’

Lady Gaga aún nos tiene sorprendidos con su interpretación de Patrizia Reggiani en House of Gucci, la cinta que relata uno de los crímenes más sonados de la industria de la moda. La película no sólo recibió buenas críticas, sino que dejó al público con ganas de más, un deseo que podría hacerse realidad. La cantante reveló que hay una parte de la historia que el público aún no ha visto, y para sorpresa de muchos la involucra junto a Salma Hayek en una escena íntima.

©House of Gucci





“Hay toda una parte de esta película que no aún no han visto, donde Pina y yo desarrollamos una relación sexual”, reveló Lady Gaga junto a sus compañeros de reparto en un panel publicado por Pop Crave. La estrella de 35 años asegura que, en la realidad, Patricia tuvo dicho encuentro con la médium Giuseppina ‘Pina’ Auriemm, interpretada por Salma, luego de que su esposo, Maurizio Gucci (Adam Driver) fuera asesinado tal como ella lo planeó.

Fue la misma cantante quien se acercó a la mexicana para explicarle la toma tan cercana que harían. “Recuerdo estar en el set de rodaje con Salma y decir: ‘Así que, después de que Maurizio muere, tal vez... las cosas se pongan calientes’”, dijo tratando de que su compañera supiera hacia dónde iba la trama.

Pero Hayek no entendía exactamente lo que le querían decir. “Ella respondió: ‘¿De qué estás hablando?’”. Al escuchar la anécdota, Salma se dirigió al público: “¡Creerían que está bromeando!”, con lo que confirmó las palabras de su hoy buena amiga.

Una escena que el mundo podría ver algún día

En su charla, Lady Gaga comentó que el director, Ridley Scott, accedió a grabar la escena, aunque al final no la incluyó en el largometraje. “Puede que esté en el corte del director, quién sabe”, expresó esperanzada de que algún día salga a la luz la historia completa, pues junto a esa escena, también saldría otros momentos que por tiempo quedaron fuera de la versión final.

Lady Gaga agradeció Ridley Scott por haber permitido esa interacción con Salma ante la cámara: “Lo digo en reconocimiento a Ridley Scott como director porque nos permitió llegar hasta allá”. Un emocionante papel que desde meses atrás se rumora que podría llevar a la cantante a estar nominada a su primer Oscar como actriz.