Salma Hayek celebra sus 20 millones de seguidores con una curiosa foto

Salma Hayek alcanzó los 20 millones de seguidores en Instagram. Y para conmemorar el momento, subió una foto de sus manos y pies. ¿La razón? Con cada dedo de la mano y del pie representó un millón de sus seguidores. ¡Vaya!

“¡¡¡10 + 10 = 20 millones!!! Gracias, maravillosos seguidores por traernos hasta aquí. Los quiero 😘 #grateful #20 #hands #feet”, subtituló Salma su curiosa publicación. La imagen captó la atención de muchos de sus fanáticos y seguidores, quienes la felicitaron o tuvieron algo que decir sobre sus pies. “Las fotos de pies no son gratis, mi Salma”, escribió uno de sus seguidores entre broma y consejo. “Ella sabe lo que hace”, escribió alguien más.

Con el gran año que ha tenido Salma, ya se esperaba que alcanzara la marca de los 20 millones de seguidores. En 2021, la mexicana fue parte de dos de las películas más importantes, ambas dirigidas a diferentes multitudes. Durante el verano, protagonizó Eternals de Marvel, uno de los mayores éxitos de taquilla del año, convirtiéndose en la primera superheroína latina. Luego protagonizó House of Gucci junto a Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto y más. La película es candidata a importantes premios y, comprensiblemente, ha aumentado su popularidad y ampliado su alcance.

Más logros para Salma Hayek

Este año, Salma también recibió una estrella en Hollywood Boulevard, un honor que pocos han logrado. “Y quiero decirles a todos los que están aquí, a todos mis adorables fans: si se preguntan qué me dio el coraje para quedarme, les digo que fueron ustedes porque aunque no me conocían, aquí en Hollywood, los estudios, todos los latinos que están en Estados Unidos sabían quién era yo. Entendieron que yo vine aquí con sueños como ellos”, dijo cuando le presentaron la estrella.

¡Felicidades, Salma!