Guapo, delgado y con buen aspecto: Luis Miguel despeja los rumores de su ruina y mal estado de salud

Sobre los beneficios económicos que el intérprete de La Incondicional obtuvo con Luis Miguel, la serie, Bremer aseguró que fueron bastantes y que con eso saldó sus deudas.

“Él aprovechó la oportunidad, limpió todos sus errores, y hoy por hoy quedó muy bien con todo el mundo, le cumplió sus adeudos a todo mundo y volvió a darnos la emoción de volverlo a tener como el grande que es, y no nada más eso, resucitó sus canciones, ahora nuestros jóvenes las gozan, es algo que la verdad cuando hicimos el plan de rescate no lo teníamos visto, eso no lo vimos venir”, indicó.

