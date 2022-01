Amigo de Luis Miguel desmiente que el cantante pase por una mala racha

A lo largo de su carrera, Luis Miguel no sólo ha cosechado grandes éxitos. El misterio que rodea cada uno de sus pasos toma vida propia cuando de rumores se trata, y es que, en los últimos días, el cantante de 51 años vuelve a ser el centro de especulaciones que van desde la bancarrota hasta detalles con su salud en los que aseguran que estuvo a punto de perder un brazo. Su amigo, el empresario Carlos Bermer, salió en su defensa para aclarar su situación.

“Siempre seré su amigo, siempre lo cuidaré, para mi es alguien que le ha dado a México tanto, y no me importa que problemas pueda tener, siempre hay que estar para apoyarlo”, expresó al programa Ventaneando el famoso “tiburón” de Shark Tank México. Experto en temas como éste, Bremer habló sobre los beneficios que tuvo el cantante por haber hecho la serie en Netflix.

“Él aprovechó la oportunidad, limpió todos sus errores, y hoy por hoy quedó muy bien con todo el mundo, le cumplió sus adeudos a todo mundo y volvió a darnos la emoción de volverlo a tener como el grande que es, y no nada más eso, resucitó sus canciones, ahora nuestros jóvenes las gozan, es algo que la verdad cuando hicimos el plan de rescate no lo teníamos visto, eso no lo vimos venir”, aseguró.

La salud de Luis Miguel

Otro de los temas que rondan al cantante es su estado de salud. Meses atrás se habló de un problema de tinnitus, que reafirmó Bremer, y aseguró que recibió el apoyo de sus allegados. “Él no podía cantar porque tiene un problema en un oído, pero le dijimos que no había otra oportunidad, no había otra solución, que lo necesitamos arriba en el escenario, que es donde él es grande”, expresó.

Y para finalizar, recalcó lo grande que es Luis Miguel en el mundo del espectáculo. “Él puede hacer mil cosas, se sube al escenario, agarra el micrófono y es el mejor de la historia, el mejor de América, yo soy un pequeño apoyo para cuando se ofrezca y es un orgullo para mí hacerlo, y yo soy el más beneficiado”, concluyó sobre su amigo.

