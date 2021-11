Luis Miguel reaparece con un mensaje para sus fans sobre la serie de su vida

Luis Miguel: La Serie mantuvo a los televidentes con muchas dudas desde su estreno en 2019, en especial al ver relatados los momentos más importantes de la vida del famoso cantante. Y este viernes la espera por la última temporada de la historia por fin terminó. Protagonizada por Diego Boneta, los nuevos capítulos muestran al cantante en sus años más actuales, rodeado de líos de amores en los que destaca aquella relación que mantuvo con Mariah Carey, así como el paradero de su hermano, Sergio Basteri. Pero el verdadero Luis Miguel tiene un mensaje para todos los fans de esta producción.

©GrosbyGroup



Luis Miguel reapareció para dar un mensaje sobre la serie de su vida

A pesar de la emoción que los capítulos causan entre el público, que suele relacionar a los personajes con las personas que coincidieron en la vida real con Luis Miguel, el cantante nacido en San Juan, Puerto Rico, él mismo hizo una aclaración. “La serie de Netflix es ficción”, se puede leer en la cuenta oficial de Twitter de Luis Miguel.

El intérprete de La Bikina no es muy activo en las redes sociales. De hecho, sus publicaciones suelen ser promocionales cuando tiene una gira o agradece al público que estuvo presente en uno de sus conciertos. Por ello es que su mensaje causó curiosidad entre sus fans.

“No es 100% verdad. Basada en hechos reales”, agrega el cantante en su texto en el que no dio más detalles sobre la serie ni agregó videos o imágenes que podremos ver en esta tercera temporada. Sin embargo, algunos de sus fans señalaron que detrás de este mensaje hay un descargo de responsabilidad, ya que hubo ciertos detalles en temporadas anteriores por algunas personas mencionadas en la serie de manera indirecta.

El adiós de Diego Boneta a su personaje como Luis Miguel

En medio del furor de los capítulos finales, Diego Boneta cerró este ciclo que hace unos años lo puso en el ojo del público por su personificación con el famoso cantante. “Los años pasan, pero el Sol sigue brillando. Un placer, Micky”, escribió junto a tres fotografías en las que relata el paso del tiempo entre la juventud, los años adultos y actuales de Luis Miguel.

El actor recién recordó cómo reaccionó Luis Miguel al verlo caracterizado como él. “Tuvimos ese intercambio donde llegó conmigo y me dijo: ‘¡te la volaste!’, desde cuando vino al Baby O’, en el set y yo en personaje, y se me queda viendo y me dice: ‘¡Qué guapo estoy!’”, contó Diego entre risas.