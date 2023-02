Tom Brady, al borde de las lágrimas, anuncia su retiro definitivo

Tom Brady anunció esta mañana que se retira de la NFL. el quarterback sorprendió a sus seguidores con un breve video en las redes sociales, en el que asegura que esta vez es para siempre. En el clip, Tom recordó cómo hace un año había hecho un anuncio similar, por lo que no preparó ningún discurso y se limitó a informar sobre esta importante decisión en su carrera.

“Buenos días. Iré al punto: me retiro para siempre”, expresó mientras se encontraba al aire libre. “Sé que el proceso durante el año pasado fue una cosa grande. Así que cuando me levanté esta mañana, sólo quise grabar esto y hacérselos saber”, continuó.

“No me extenderé mucho. Sólo haces un ensayo súper emocional sobre tu retiro y yo usé el mío el año pasado”, dijo con cierto tono de broma, mismo que en segundos cambió por su verdadero sentimiento. Y con la voz entrecortada, agregó: “Así que muchas gracias a todos por apoyarme, a mi familia, mis amigos, mis compañeros de equipo, mis rivales, podría seguir para siempre, hay demasiados”.

Y concluyó: “Gracias chicos por permitirme vivir mi sueño absoluto, no cambiaría nada. Los amo a todos”.

Junto a su video, Brady publicó una serie de fotografías con las que agradece a todos aquellos que han estado con él en este viaje. Entre ellos destacan sus padres, hijos y su exesposa, Gisele Bündchen. Tom recolectó varios recuerdos con los que pone fin a su carrera después de 23 temporadas en el campo, y sólo unas semanas después de la derrota de su equipo, Tampa Bay, en los playoffs contra Dallas, con lo que quedó fuera del Super Bowl.

El retiro del año pasado y su divorcio

Justo un año atrás, el 1 de febrero, Tom Brady anunciaba su retiro. El número 12 hacía pública cu decisión en las redes sociales con aquel emotivo discurso en el que se dirigía a su entonces esposa,

“A mi esposa, Gisele, y a mis hijos Jack, Benny y Vivi. Ustedes son mi inspiración. Nuestra familia es mi mayor logro”, expresó orgulloso. “Siempre que salía del campo e iba a casa con la esposa más amorosa y el mayor apoyo que ha hecho TODO por nuestra familia, y por permitirme enfocarme en mi carrera”, continuó.

Un mes después se retractó y a la par de su divorcio, continuó en el campo. “Amo este deporte y amo a los compañeros de mi equipo y no veo un retiro en el futuro cercano. No hay jubilación en mi futuro. Quiero hacer un gran trabajo para este equipo como siempre lo he hecho”, dijo en conferencia de prensa.

Mientras Brady saboreaba el éxito del deporte, su matrimonio con Gisele estaba en la última etapa hasta concluir el año pasado. La pareja parecía perfecta desde su boda en 2009 por ser la combinación ideal entre el deporte y el mundo de la moda.

Los rumores señalan que Gisele le exigía más tiempo en casa, pero los juegos no se lo permitían porque tenía que pasar casi medio año lejos. Finalmente la separación fue un hecho, aunque con este nuevo anuncio hay fans optimistas que imaginan que Brady y Bündchen podrían dar una segunda oportunidad a su relación.