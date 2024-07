Gisele Bündchen, feliz con sus hijos y Joaquim Valente en Costa Rica

Tras revelarse su ruptura de Tom Brady en octubre de 2022, Gisele Bündchen fue relacionada sentimentalmente con su entrenador Joaquim Valente. Si bien la modelo brasileña nunca ha confirmado su noviazgo con el experto en jiu-jitsu, sus constantes apariciones juntos han sido tomadas como la mayor prueba de su relación. Con el verano recién iniciado, la estrella de las pasarelas y su rumorado novio han viajado juntos a uno de sus sitios favoritos: Costa Rica, y lo han hecho en compañía de los hijos de ella.

© Grosby Group Gisele y sus hijos están disfrutando de unas merecidas vacaciones en Costa Rica junto a Joaquim Valente.

El pasado 1 de julio, Gisele fue captada disfrutando de un día de playa junto a sus hijos Vivian, de 11 años, y Benjamin, de 14, así como Joaquim. La modelo lució su estilizada figura en un bikini marrón y unos shorts blancos de mezclilla. Además, llevó su melena suelta y con sus ondas naturales. El instructor deportivo, quien también tiene origen brasileño, presumió sus marcados abdominales en un traje de baño con estampado de camuflaje.

Los hijos del exjugador de la NFL se mostraron muy felices jugando en la arena con otros niños, mientras su guapa mamá inmortalizaba algunos momentos con su teléfono móvil. Vivian llevaba un traje de baño de una pieza con estampado en mangas y costados, mientras que su hermano mayor usaba uno en color negro.

© Grosby Group Joaquim y los niños mostraron confianza y complicidad.

Las imágenes dejaron al descubierto la cercanía y complicidad que Joaquim tiene con los chicos. Se les vio charlando y riendo todo el rato. Además, no dudó en sentarse en la arena con los niños y ayudarles a hacer castillos.

© Grosby Group Costa Rica se ha convertido en uno de los lugares favoritos de Gisele para desconectarse con los suyos.

“Joaquim es un tipo normal”, dijo una fuente a InTouch Weekly a mediados de junio. “No está acostumbrado a toda la atención que estaba recibiendo”, agregó. Antes de esta salida, el entrenador ya ha sido captados en numerosas ocasiones con Gisele. Hace apenas unos días fueron fotografiados en Miami practicando juntos paddle surf.

Los rumores de infidelidad

Tras su separación de Tom Brady, y luego de sus primeras apariciones con Joaquim, Gisele fue blanco de rumores que insinuaban una supuesta infidelidad de su parte, Se dijo que el supuesto romance de la modelo había iniciado antes de que concluyera el matrimonio con la estrella de la NFL. Aunque ella procurado no hablar de su vida amorosa, en marzo pasado abordó finalmente las especulaciones.

“Es mentira”, dijo Gisele a The New York Times al ser cuestionada sobre aquellas versiones de un desliz suyo. “Esto es lo que les ocurre a muchas mujeres que son culpadas cuando tienen el coraje de abandonar una relación que no es sana y son etiquetadas como desleales”, explicó entonces la modelo. “(Las mujeres) tienen que lidiar con sus comunidades. Tienen que lidiar con su familia. Por supuesto, para mí, resulta que está un poco amplificado. Nadie sabe lo que pasa entre dos personas, solo las dos personas que están en la relación”, aseguró.