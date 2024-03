Gisele Bündchen se conmueve hasta las lágrimas al hablar de su divorcio de Tom Brady

A finales de 2022 se dio a conocer la separación de Gisele Bündchen y Tom Brady, luego de 13 años de matrimonio y dos hijos en común. Indudablemente, esta ruptura fue difícil para todos los involucrados, y aunque la modelo ha seguido adelante con sus proyectos y se ha refugiado en su familia, eso no ha impedido que sus sentimientos afloren al recordar el fin de su historia con el jugador de la NFL. En una reciente entrevista, la brasileña se ha sincerado al respecto y no ha podido evitar llorar al hablar de lo ocurrido.

Tom y Gisele se sepraron en 2022 después de 13 años de matrimonio.

Gisele charló con Robin Roberts, presentadora de televisión de ABC News, en una entrevista que forma parte del especial IMPACT x Nightline. Gisele Bündchen: Climbing the Mountain que se estrena este 7 de marzo en Hulu. “Todo lo que he experimentado me hizo darme cuenta de lo que quiero y lo que no quiero”, expresó la estrellas de las pasarelas.

“Nunca pensaste que el matrimonio podría terminar, nadie entra al matrimonio pensando que terminará, pero lo hace. Dijiste que fue la muerte de un sueño”, comentó la periodista. “Bueno, cuando dices...” comenzó diciendo la modelo, antes de hacer una pausa, esforzándose por contener las lágrimas. “Lo siento chicos, no lo sabía... ¿puedo tener un momento?”, agregó, visiblemente conmovida al hablar del fin de su relación con Brady.

“Definitivamente es un momento de, ya sabes, una transición que tenía que ocurrir, y no es algo que tú... no creo que desees eso, ¿sabes?”, continuó Gisele. “Pero creo que a veces en la vida suceden cosas. Me siento muy bendecida porque no cambiaría nada en mi vida. Tuve experiencias increíbles. Aprendí mucho. Tengo a mis hijos, que son las mayores bendiciones en mi vida”, agregó la modelo.

“Y ahora puedo crear: es una nueva temporada, un nuevo capítulo en mi vida, puedo aprender cosas nuevas y puedo recorrer mi camino de una manera diferente, ¿sabes?”, expresó Bündchen. “Y estoy agradecida por todo eso. Estoy agradecida por cada lección”.

Para Gisele sus hijos son su prioridad.

Su paternidad compartida con Brady

Gisele también contó cómo ha sido compartir la crianza de Benjamin y Vivian con su expareja. “Hay días más fáciles que otros. Pero es sorprendente el que los niños sean tan inteligentes”, dijo la modelo entre risas. “Saben cómo pueden salirse con la suya. Así que creo que es natural que haya reglas diferentes, y los niños simplemente se adaptan y van a tratar de hacer lo que quieren. Y yo sólo puedo controlar lo que hago”, explicó,

La brasileña se refirió con cariño de Jack, el primogénito de Brady y fruto de su extinta relación con la actriz Bridget Moynahan. Dijo que ha sido una ‘mamá extra’ para el chico de 15 años. “Yo lo crie. Lo amo”.

Gisele prefirió no comentar los rumores sobre su supuesto romance.

¿El amor ha tocado a su puerta?

Durante la conversación, Roberts no perdió la oportunidad de preguntarle a Gisele si ya había sido “capaz de abrir su corazón nuevamente a alguien”. Durante el 2023 se intensificaron los rumores sobre un supuesto romance entre la modelo y su instructor de jiu-jitsu, Joaquim Valente.

“Estoy muy comprometida a vivir mi verdad más que nunca, así que diría que ahí es donde está mi corazón ahora, donde estoy ahora. Estoy viviendo mi verdad y no me disculpo por ello”, respondió la brasileña. “Creo que, en este momento, realmente mi prioridad son mis hijos y crear este hermoso santuario para nuestra familia. Y luego, sí, como, ¿por qué no, verdad? Creo que la vida está llena de sorpresas y no tengo una bola de cristal para saber lo que va a pasar mañana”, agregó.

