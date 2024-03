Contundente, Gisele Bündchen responde a los rumores de infidelidad: ‘Es mentira’

Tras su separación de Tom Brady en octubre de 2022, Gisele Bündchen fue relacionada sentimentalmente con su entrenador Joaquim Valente, sin que hasta ahora haya confirmado públicamente un noviazgo. Sin embargo, estas versiones de un nuevo amor en su vida se han visto empañadas por rumores que apuntan a que el vínculo personal entre la modelo y el experto en jiu-jitsu habría iniciado antes de que concluyera el matrimonio con la estrella de la NFL. Si bien la brasileña ha evitado a toda costa hablar de su vida amorosa, recientemente lo hizo y además dejó en claro de una vez por todas que nunca le fue infiel al padre de sus hijos.

©GettyImages



La separación de Gisele y Tom Brady se hizo pública en octubre de 2022.

“Es mentira”, dijo Gisele a The New York Times al ser cuestionada sobre las especulaciones de un supuesto desliz suyo mientras estaba casada con Brady. “Esto es lo que les ocurre a muchas mujeres que son culpadas cuando tienen el coraje de abandonar una relación que no es sana y son etiquetadas como desleales”, explicó la modelo.

Gisele admitió que en situaciones como la que ella vivió con el fin de su matrimonio, las mujeres suelen lidiar con opiniones de terceros, pero que solo los involucrados conocen con certeza lo que ocurre. “Tienen que lidiar con sus comunidades. Tienen que lidiar con su familia. Por supuesto, para mí, resulta que está un poco amplificado. Nadie sabe lo que pasa entre dos personas, solo las dos personas que están en la relación”, aseguró.

©GrosbyGroup



Los rumores de romance entre Gisele y Joaquin cobraron fuerza a mediados de 2023.

En la entrevista, la top modelo se refirió como nunca sobre su relación actual, aunque no mencionó explícitamente el nombre de Joaquim.“Esta es la primera vez que estoy viendo a alguien que primero fue un amigo. Es diferente. Es honesto y es muy transparente”, dijo.

La amistad de Bündchen y el entrenador brasileño de jiu-jitsu habría comenzado a finales de 2021, cuando ella aún estaba legalmente casada con Brady. Sin embargo, su historia de amor como tal habría surgido mucho después, en junio de 2023. Se ha dicho que Valente fue un gran apoyo para ella luego de que se hiciera pública su separación. “Se lo toman con calma. Empezaron siendo buenos amigos. Ella quería mantenerlo en privado hasta que se conocieran el uno al otro”, informó hace tiempo People citando fuentes cercas a la modelo.

©GettyImages



Joaquim fue amigo de Gisele antes de ser vinculado con ella a nivel sentimental.

“Estoy viviendo mi verdad”

Hace algunas semanas, Gisele charló con Robin Roberts, presentadora de televisión de ABC News, como parte del especial IMPACT x Nightline. Gisele Bündchen: Climbing the Mountain que se estrenó este 7 de marzo en Hulu. Durante la conversación, la periodista preguntó a la modelo si ya había sido “capaz de abrir su corazón nuevamente a alguien”.

La estrella de las pasarelas fue reservada en su respuesta, y prefirió no mencionar nada de su relación con Joaquim. “Estoy muy comprometida a vivir mi verdad más que nunca, así que diría que ahí es donde está mi corazón ahora, donde estoy ahora. Estoy viviendo mi verdad y no me disculpo por ello”, dijo la brasileña. “Creo que, en este momento, realmente mi prioridad son mis hijos y crear este hermoso santuario para nuestra familia. Y luego, sí, como, ¿por qué no, verdad? Creo que la vida está llena de sorpresas y no tengo una bola de cristal para saber lo que va a pasar mañana”, agregó.