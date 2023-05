Gisele Bündchen y Joaquim Valente se divierten practicando paddle boarding

Gisele Bündchen y Joaquim Valente fueron fotografiados mientras practicaban paddle boarding en Miami. La modelo y el entrenador, quienes han sido fotografiados juntos en varias ocasiones y que aseguran ser solo amigos, se dejaron ver de buen ánimo, mostrando lo bien que la estaban pasando además de presumir sus tonificados cuerpos.

©GrosbyGroup



Gisele y Joaquim la estaban pasando muy bien en Miami

Bündchen usó un bikini negro, un sombrero para el sol y unas gafas oscuras, luciendo deslumbrante mientras llevaba el cabello suelto y ondulado. Valente lució un traje de baño verde oliva y una gorra, y acompañó a Bündchen en el agua.

Bündchen y Valente han sido vistos juntos numerosas veces en lugares como Costa Rica y Miami. A menudo, a la pareja se les han unido sus amigos, además de Benjamin y Vivian, los dos hijos de Gisele con su exmarido Tom Brady.

Aunque ella no ha confirmado que haya un romance con su instructor, recientemente habló con Vanity Fair sobre su soltería y las posibilidades de ser relacionada con cualquier hombre que esté a su alrededor. “Creo que en este momento, por desgracia, al estar divorciada, no me cabe duda de que van a tratar de relacionarme con cualquiera”.

Bündchen y Valente se conocieron mientras ella practicaba jiu-jitsu, siendo él uno de sus instructores. “Son personas increíbles”, dijo sobre Valente y sus hermanos en una esa misma conversación con Vanity Fair. “Han creado este espacio seguro. Estoy muy agradecida de conocerlos a todos, porque no solo me han ayudado a mí y a mis hijos, sino que se han convertido en grandes amigos, y Joaquim en especial”.

Bündchen finalizó su divorcio de Tom Brady en octubre pasado y dijo en varias ocasiones que le desea lo mejor. “Siempre lo he animado, y lo seguiré haciendo”, dijo.

Vídeo Relacionado: Timotheé Chalamet se convierte en la nueva imagen de Chanel Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.