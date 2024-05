Gisele Bündchen está ‘decepcionada’ por los chistes sobre su separación con Tom Brady

Luego de que tomaran caminos distintos en octubre de 2022, Gisele Bündchen y Tom Brady han hecho algunos comentarios sobre cómo fue el proceso de su separación; sin embargo, la situación parece haber cruzado una línea para la exmodelo luego de escuchar sobre ello en The Greatest Roast of All Time: Tom Brady, el reciente roast para la estrella del fútbol americano. Y es que en medio del show, se hizo referencia entre risas a los 13 años de matrimonio y cómo aquella historia llegó a su fin.

Brady fue la estrella en el programa grabado en el Kia Forum de Inglewood, California, en donde estuvo acompañado de Kevin Hart, Julian Edelman, Rob Gronkowski, Nikki Glaser, Drew Bledsoe, Randy Moss y Kim Kardashian. Fue Hart, el anfitrión, quien hizo un polémico comentario sobre la situación actual de Brady: “Te mereces la vida de soltero porque no tuviste elección. Gisele te dio un ultimátum, te dijo que te retiraras o se acabó”, expresó el comediante causando la reacción de los presentes.

“Cuando tienes la oportunidad de tener ocho o nueve anillos del Super Bowl, y todo lo que te costará es tu esposa y tus hijos. Tienes que hacer lo que carajo tengas que hacer. ¿Me entiendes?”, agregó entre risas del público.

Aquellos comentarios llegaron a oídos de su exesposa, y según reportes de People, un allegado a ella aseguró que está “profundamente decepcionada”. La originaria de Brasil habría considerado los chistes como “un retrato irrespetuoso sobre su familia”.

La modelo y el exfutbolista comparten dos hijos: Vivian, de 11 años, y Benjamin, de 14; a quienes Gisele protege de los comentarios sobre la vida personal de sus padres. “La prioridad de Bündchen es apoyar a sus hijos que se vieron afectados por el contenido irresponsable que se emitió”, comentó la fuente.

La solidaridad de Gisele Bündchen

La reacción de la modelo sucede en medio de la ayuda humanitaria que ha hecho a favor de los damnificados en Río Grande do Sul, Brasil, quienes han sufrido por las inundaciones. “Estaba preocupada por la familia afectada por las devastadoras inundaciones, así que oír que se bromeaba sobre su vida fue muy decepcionante”, explicó su allegado al medio.