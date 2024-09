Los dardos entre Naomi Campbell y Anna Wintour que han provocado su enfrentamiento en público

La polémica está servida entre Naomi Campbell y Anna Wintour. Todo ha ocurrido en la pasada gala de los Harlem’s Fashion Row, punto de partida no oficial de la Semana de la Moda de Nueva York que está a punto de celebrarse en la gran manzana. La célebre editora de moda era la encargada de entregar el premio Fashion Icon que este año ha recaído en la top nacida en Londres, unos galardones que siempre se han entregado al final de la gala. Sin embargo, Wintour había pedido adelantar su participación en el evento, motivo por el cual, en el momento de hacerle entrega del galardón a 'la diosa de ébano', ella ya no estaba presente en la sala. Cuando la archiconocida editora de Vogue ha subido al escenario para ofrecer un pequeño discurso antes de abandonar el lugar, le ha lanzado un dardo directo a la modelo. Un comentario que no ha querido dejar pasar la mítica top model de los 90, quién le ha contestado cuando finalmente ha recogido su galardon, de manos de Samira Nasr, editora jefe de Harper's Bazaar. ¿Quieres verlo? ¡No te pierdas el vídeo!