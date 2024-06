Naomi Campbell habla como nunca de sus hijos y de las preocupaciones de la maternidad en solitario

Referente en la industria de la moda, icono de estilo y belleza, protagonista de las campañas más importantes de todo el mundo, musa de los diseñadores que han marcado a diferentes generaciones, presentadora de televisión... Naomi Campbell (54) es la mujer de las mil y una profesiones. Las cifras que rodean todo lo que hace son meteóricas, pero el logro del que más orgullosa se siente tiene que ver exclusivamente vida privada: ser madre. La prioridad de la top model es la familia que ha formado con sus dos hijos, a los que protege al máximo, garantizando su privacidad para poder tener una infancia feliz, anónima y tranquila. De la maternidad y de cómo le ha cambiado ha dado por primera vez detalles.

Hace justo un año, Naomi anunciaba la llegada al mundo de su pequeño, cuyo nombre no ha trascendido. El bebé que multiplicó la felicidad de su hogar y convirtió en hermana Valerie (2021). Salvo las imágenes familiares con las que ha presentado a sus hijos y la portada de Vogue en la que posó con su primogénita, la modelo no ha enseñado fotos de los menores ni tampoco ha contado nada acerca de esta experiencia. Hasta ahora, cuando ha explicado en una entrevista con The Times que ambos han nacido mediante gestación subrogada y han marcado un punto de inflexión en su vida.

Después de tener mediáticas relaciones, Campbell ha decidido vivir esta experiencia sola y está feliz de ser "madre soltera" porque considera que tener hijos es una experiencia increíble. "Mis bebés lo son todo para mí. Son mi prioridad al 110%. Tengo que estar ahí para ellos en su primer día de colegio", ha contado. Formar una familia le ha hecho "temer por el futuro" y tiene claro que espera para ellos un mundo mejor que el que existe ahora mismo. "Tenemos que depender de la generación más joven para cambiar este mundo. Confío más en mis hijos que en nosotros para hacer lo correcto", ha sentenciado.

Su vida en una exposición, salud mental y el futuro de sus hijos

Aún sigue sin creerse que aquella chica del sur de Londres haya conquistado el mundo de la moda. Es la protagonista de una exposición llamada Naomi: In Fashion que abrirá el 22 de junio y estará disponible hasta el 6 de abril de 2025 en el Victoria and Albert Museum de South Kensington, barrio ubicado en la ciudad que la vio nacer. La moda le ha dado todo lo que tiene y no piensa por el momento en retirarse (no se siente cómoda con la palabra jubilación), pero no sabe si le gustaría que sus hijos empezaran a trabajar a los 15 años, como ella tras ser descubierta mientras compraba en Covent Garden, ya que lo considera un mundo despiadado.

Sea cual sea la decisión que los pequeños tomen respecto a su futuro, Naomi sí cree que deben tener siempre presente la importancia de la salud mental y cuidarla diariamente, en todos los ámbitos. De hecho, se esfuerza por visibilizar las terapias psicológicas como las que ella ha recibido en el pasado. Ha contado orgullosa que gracias a eso nunca se sintió sola y sigue hablando por teléfono con muchos de esos compañeros para ayudarse mutuamente.