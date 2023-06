Naomi Campbell se convierte en madre de su segundo hijo a los 53 años

El mes de junio permanecerá por siempre en la memoria y en el corazón de Naomi Campbell. A sus 53 años, la supermodelo británica se ha convertido en madre de su segundo hijo, una emocionante noticia que ha anunciado ella misma este jueves a través de una instantánea en la que aparece sujetando en sus brazos al recién nacido. Sorpresa, alegría y muestras de cariño y de enhorabuena han sido las principales reacciones que la publicación de la londinense ha despertado en su perfil social, en el que supera los quince millones de admiradores. "Nunca es demasiado tarde para ser madre", ha reflexionado bajo la fotografía de su niño.

Junto a la encantadora imagen del pequeño, del que no muestra la cara ni ningún rasgo identificativo, Naomi ha escrito un sentido texto en el que evidencia el desmedido júbilo y felicidad que le invaden en estos instantes, en los que el amor de la familia se ha multiplicado. "Mi pequeño amor. Sé que eres apreciado sin medida y rodeado de amor desde el momento en que nos honraste con tu presencia. Un verdadero regalo de Dios. ¡Bendecido seas! ¡Bienvenido, bebé!", ha expresado junto a varios emoticonos de corazones rojos y azules, así como el de un biberón, en representación del nuevo integrante de la casa.

En esta primera imagen que la empresaria y activista que se consagrara como una de las diosas de la pasarela de los noventa ha hecho pública del pequeño hay varios detalles que llaman poderosamente la atención. El primero de ellos es que, además del incuestionable protagonista y de la recién estrenada mamá, hay otra presencia en el posado: la de su primogénita, Valerie Morris Campbell. La niña, a la que Naomi siempre ha protegido a ultranza y mantenido alejada de los focos, aparece agarrando de la mano a la intérprete y a su nuevo hermanito, que, con toda seguridad, pasará a ser su mejor compañero de juegos y travesuras, pues tan solo les separan dos años de diferencia.

Otro de los pormenores que se aprecian es que el benjamín, con tan solo unos días de vida, ya tiene estilista. Se trata de Rodney Burns y es el artífice de su look, firmado por Dolce & Gabbana. Para la ocasión, el primer hijo varón de la top model ha lucido un set de la firma en color blanco y estampado con el icónico logotipo, cuyo precio es de 295 euros.

La llegada al mundo de este niño se produce dos años después del nacimiento de la primera hija de Naomi, cuyo anuncio también fue inesperado en su día a través de otra significativa fotografía. "Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre. Tan honrada de tener este alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo en mi vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor", contó la maniquí en mayo de 2021. Aquella experiencia se convirtió en "lo mejor que he hecho jamás", según explicó en Vogue, razón por la cual no descartaba volver a disfrutar de ella, pues además le permitió revivir mágicos instantes de su infancia.

Ahora encara este nuevo desafío en calidad de "mamá de dos", como ella misma ya se define, una ilusionante etapa que exprimirá al máximo también junto a su niña, que se ha convertido en su acompañante estrella durante muchos de sus compromisos. Es el caso de la última edición del Festival de Cannes, que coincidió con la celebración de su cumpleaños y a la que se desplazó con la pequeña, de quien prefiere no separarse siempre que la ocasión lo permite.

