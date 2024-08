Naomi Campbell presume, a los 54 años, de espectacular figura y nuevo amor, en España

Parece que por Naomi Campbell no pasan los años, y no, estas no son imágenes de archivo, fueron tomadas hace tan solo unos días, en Ibiza, y luce la misma figura con la que cautivó al mundo de la moda en los años 90. A sus 54 años, la top, a la que desde hace décadas llaman 'la diosa de ébano', tiene un cuerpo muy tonificado y unos impresionantes abdominales, como si fuera una atleta de élite.

© GTres Naomi Campbell, impresionante con bikini rojo, en la popa del yate en el que disfrutó de una jornada marinera en Ibiza.

La isla pitiusa es uno de sus rincones favoritos a los que suele acudir cada año, pero, en esta ocasión, lo ha hecho acompañada por el productor de cine Mohammed Al Turki, 16 años menor que ella, con quien comenzó a ser fotografiada hace unos meses, una de ellas, en la entrega de los Premios BAFTA, a la que asistieron juntos. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado aún sobre su relación, la complicidad entre ambos es evidente y disfrutan de unas vacaciones bajo el sol junto a un grupo de amigos.

Naomi, que recientemente subía de nuevo a las pasarelas, de la mano de Dolce & Gabbana, atraviesa un buen momento, sobre todo en el plano personal, desde que cumplió el sueño de ser madre de una niña y un niño por gestación subrogada.

© GTres En la imagen, la 'top model' se da un baño en alta mar con Mohammed Al Turki, con quien se la relaciona desde hace meses. © GTres © GTres Sobre estas líneas, la eterna 'diosa de ébano' con uno de los amigos con los que navega por las islas Pitiusas.