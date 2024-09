Sebastián Yatra da el salto a Broadway y debutará en uno de los musicales más míticos

Sebastián Yatra da un paso más en su carrera y entra en Broadway por la puerta grande. El cantante cumple un sueño interpretando al protagonista de uno de los musicales más míticos. Será Billy Flinn en Chicago y le podremos ver en los escenarios del Ambassador Theatre de Nueva York desde el 25 de noviembre hasta el 22 de diciembre.

© GTRES

"Llevaba mucho tiempo guardando este secreto, pero por fin les puedo contar que voy a ser protagonista en Broadway en la obra Chicago", compartía el colombiano con sus seguidores, agradeciendo esta oportunidad y admitiendo que se trata de un sueño para él. Sebastián dará vida a Billy durante cuatro semanas, de finales de noviembre a finales de diciembre.

"Actuar en Broadway era algo en lo que había pensado pero que me parecía imposible", comentaba el intérprete de Traicionera, que está increíblemente emocionado con esta nueva experiencia. Su amor por los musicales se remonta a "hace 12 años antes de lanzarme como artista", cuando vio a Ricky Martin en Evita y se dio cuenta de que su sueño de actuar en los escenarios neoyorquinos podría hacerse realidad.

© aitanax

Esta increíble noticia llega una semana después del lanzamiento de Los Domingos, el primer single del artista desde Energía Bacana a finales de 2023. En la canción, Sebastián habla de los inicios de una historia de amor que parece coincidir con su relación con Aitana, que terminó durante este verano. El colombiano no ha confirmado nada, pero en el video de promoción del tema se ve un ejemplar de Alpha, último disco de la catalana, y una estatuilla de La Voz Kids, programa donde coincidió con ella.

Chicago es el musical estadounidense más longevo

La producción original fue estrenada en 1975, y aunque no tuvo un gran éxito, las actrices Gwen Verdon y Chita Rivera interpretaron a dos de los personajes principales. Unos años más tarde, en 1996, Ann Reinking y Bebe Neuwirth fueron las estrellas que revivieron la obra, que ganó seis premios Tony. En 2002 llegó a la gran pantalla con Richard Gere, Catherine Zeta-Jones y René Zellwager como protagonistas.

La historia comienza con Roxie Hart, quien ingresa en prisión por disparar a su pareja, que la estaba engañando. En la cárcel conoce a Velma Kelly, quien está arrestada por cometer un homicidio doble. Billy Flinn (a quien interpretará Sebastián) es un abogado que no ha perdido ningún juicio y que está especializado en crímenes cometidos por mujeres asesinas.

© GTRES

Chicago tiene algunas de las canciones más emblemáticas del teatro musical, como The Cell-Block Tango, All That Jazz o When You're Good to Momma, sin contar las míticas Razzle Dazzle o All Care About, las cuales dejarán a Sebastián brillar y demostrar su amplia calidad musical.