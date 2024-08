Las pistas de la nueva canción de Sebastián Yatra sobre el comienzo de su historia de amor con Aitana

La nueva canción de Sebastián Yatra parece aludir directamente a su mediática historia de amor con Aitana, su ex pareja. Desde objetos de la cantante en el video promocional hasta versos que coinciden bastante con la historia de amor que ambos vivieron, da la impresión que Los Domingos nos permitirá conocer más del romance, concretamente los inicios de este, desde el punto de vista del colombiano.



© aitanax

El artista ha agradecido a sus seguidores por "la paciencia y el amor" que ha recibido durante el periodo de tiempo en el que no ha lanzado música en solitario, explicando que lleva todos estos meses "trabajando muy duro (y con el corazón)" en sus nuevas canciones. Podremos disfrutar de la primera muy pronto, ya que Los Domingos saldrá a finales de este mes y, a juzgar por el adelanto que ya ha lanzado, parece hacer referencia a su historia de amor con Aitana, la cual finalizó hace apenas unas semanas.

En el video donde ha anunciado la fecha y el título de su próximo proyecto se ve una hoja que contiene parte de la letra del single, que comienza diciendo Lo escribí un 16 de noviembre para ti, pero nunca me atreví. Casualmente, ese mismo día en 2018 es cuando ambos se conocieron durante la gala de los Latin Grammys, celebrados en esa ocasión en Las Vegas, tal y como confirmó Aitana hace unos meses.

Algo que sin duda no han pasado por alto sus seguidores es la frase que dice Las mejores cosas son las que se esperan y hace mucho tiempo que tú estabas con él y no se te dio lo de ser traicionera, que parece aludir a esa misma noche que se conocieron, ya que en ese momento la ex concursante de OT mantenía una relación con Miguel Bernardeau. En los versos del cantante colombiano se deja reflejado que cuando volvieron a coincidir Aitana ya no se encontraba con el actor de Élite: Y en mi plan estabas y te vuelvo a ver y por fin estás soltera.

Para Sebastián conocer a Aitana ha sido obra del destino, que los puso de frente. Además, confiesa que la esperó todo lo necesario para entablar una relación más allá de lo profesional, ya que como dice la supuesta letra del nuevo tema, su idilio empezaría por una canción de amor.

© aitanax

No solo en esos fragmentos publicados por Sebastián se ve reflejada la que parece ser musa de su nueva canción; en el anuncio que ha compartido podemos ver en el fondo la estatuilla de La Voz Kids, programa donde coincidió con Aitana, y el CD de Alpha, el último álbum de la catalana.