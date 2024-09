Alejandra Rubio, en su regreso televisivo: 'Me siento muy querida y cuidada por Carlo, no entiendo los rumores de crisis'

Alejandra Rubio se ha puesto de nuevo ante las cámaras. La hija de Terelu Campos ha debutado este miércoles como colaboradora del programa Vamos a ver, de Telecinco, en el que ha presumido de embarazo, pues ya se encuentra de seis meses y no puede ocultar su tripa.

Te puede interesar Las hijas y nietas de María Teresa Campos la recuerdan un año después de su muerte en una misa marcada por una importante ausencia

© Telecinco

La joven, de 24 años, ha contado cómo se encuentra tras disfrutar de unas increíbles vacaciones con su novio, Carlo Costanzia. "Estamos muy bien. Somos una pareja supersólida, me siento supercuidada y superquerida, por eso no entiendo los rumores de crisis o de que me llevo mal con mi madre porque son cosas surrealistas que no pasan", ha dicho. La pareja ya sabe el sexo del bebé que espera, pero Alejandra, a pesar de la insistencia de Joaquín Prat y el resto de colaboradores, ha preferido no revelarlo. "Esto es cosa de dos", ha señalado en referencia al padre de la criatura.

© GTRES

Tras anunciar en exclusiva en la revista ¡HOLA! su embarazo, Alejandra ha estado en el ojo del huracán y ha tenido que aprender a gestionar la presión. "En mi cabeza sigo sin ver cuál es el problema de haber dado la noticia así. Es verdad que yo no he dado exclusivas hablando de mi familia o de otros temas de mi vida, pero creo que era la mejor manera para dar una noticia así", ha explicado. Eso sí, cuando nazca el bebé, la colaboradora no tiene intención de hacer más exclusivas. "Tengo bastante claro que no quiero enseñar la cara, entonces, no tiene sentido. Nunca digas nunca, pero no creo que lo haga", ha asegurado.

© alerubioc

En su debut como colaboradora de Vamos a ver, Alejandra ha defendido a su tía Carmen de las acusaciones de Paola Olmedo y ha confirmado que ella sí tiene relación con su primo José María Almoguera. Según Paola, su exsuegra vendió su embarazo, algo que Alejandra ha negado rotundamente. "No es verdad. Lo que tengo entendido, esa exclusiva estaba firmada entre los tres y entonces salen una serie de audios donde Paola pone a parir a mi tía Carmen. Esa exclusiva ya estaba firmada, Carmen lo que hizo fue cumplir con el contrato y lo que estaba firmado", ha aclarado.