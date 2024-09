José Coronado confiesa que ha estado en Cantora y cuenta detalles de su paso por la finca de Isabel Pantoja

José Coronado ha acudido al FesTVal de Vitoria para presentar la nueva temporada de Entrevías. En su paso por la alfombra roja, el actor no ha tenido reparo en recordar el rodaje de la película Yo soy esa junto a Isabel Pantoja en el año 1990 . Por aquel entonces el intérprete madrileño mantenía una relación con Paola Dominguín. Durante el rodaje y la promoción de la cinta surgieron con fuerza los rumores de un posible romance entre el intérprete y la tonadillera, sin embargo ellos nunca llegaron a confirmar ni desmentir aquellas especulaciones. Fue la hermana de Miguel Bosé y expareja del actor quien aseguró que: " Me dijo que estaba enamorado de ella", eran las palabras de Paola en referencia al romance entre Coronado y Pantoja, en una entrevista hace tres años para el programa Sálvame Deluxe. Cuando han pasado más de tres décadas desde el estreno de la mítica película, el célebre actor no ha tenido reparo en contar cómo fue aquella época de su vida y ha confesado además haber estado dentro de la finca Cantora que la artista tiene en el término municipal de Medina Sidonia, Cádiz. ¿Quieres escuchar a José Coronado? ¡No te pierdas el vídeo!