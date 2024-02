José Coronado desmiente que vaya a ser abuelo y aclara el motivo de la confusión

Loading the player...

No son pocos los que han dado la enhorabuena a José Coronado tras los pasados premios Goya. Y no solo por el galardón al mejor actor de reparto que el intérprete de 66 años logró llevarse por su trabajo en Cerrar los ojos. Loles León, quien le hizo entrega del premio en la gala, sorprendió al público con sus palabras: "¡Ay! ( se lleva el premio) un futuro abuelo como José Coronado", declaró. No es de extrañar, por tanto, que al acudir José este lunes a la ceremonia de los Fotogramas de Plata, la prensa le preguntara por su futuro nieto. Sin embargo, él ha confesado... ¡que no va a ser abuelo! Todo fue un simpático malentendido que el propio actor, con mucho sentido del humor, ha aclarado. Dale al play y no te lo pierdas.

