Luis Canut, marido de Patricia Pérez, se afilia a la ONCE y muestra las secuelas de su enfermedad: 'Ciego, feliz y orgulloso'

Luis Canut y Patricia Pérez siguen afrontando juntos todo lo derivado de la grave enfermedad que este padeció el año pasado, una etapa en la que ambos han aprendido a convivir con ello y sacar siempre la mejor de sus sonrisas frente a la adversidad. "Hombre valenciano, ciego, feliz y orgulloso con su recién estrenada afiliación a la ONCE", anunciaba este martes el director y productor ejecutivo de programas de televisión.

© luiscanut

Te puede interesar Luis Canut protagoniza con Patricia Pérez una divertida parodia con la que avisa que 'ha vuelto'

"He conseguido superar muchas de las secuelas de mi enfermedad pero no todas...", añadía en relación a la ceguera parcial que sufre tras perder la visión de un ojo y no tener vista frontal. "Estoy en una nueva fase de mi vida, ni mejor, ni peor, simplemente diferente", subrayaba el marido de la presentadora. A su vez, ha reconocido que "todo está siendo más fácil" por "la ayuda" que le están dando desde la citada entidad.

© patriciaperezoficial

Con su bastón, sus gafas oscuras y su carnet de socio, el guionista y escritor posaba sonriente ante la cámara en una imagen compartida en su perfil público. Además, ha querido dar "1.000 gracias a todos por el cariñoso recibimiento tanto a mí, como a Patricia". Su mujer, al mismo tiempo, compartía después otra fotografía de los dos juntos y le dedicaba unas preciosas palabras.

© GTRES Patricia Pérez y Luis Canut en una imagen de archivo

Te puede interesar Luis Canut reaparece junto a su mujer, Patricia Pérez, y cuenta todos los detalles de su grave enfermedad

"Eres el mejor, mi vida. Te quiero. ¡Yo a tu lado siempre! Qué orgullosa estoy de ti", ha escrito la comunicadora gallega junto a la instantánea. Por último, apuntaba Luis Canut una frase muy significativa y alentadora que le transmitieron desde la organización: "Como me dijeron: 'No hay mejor país en el mundo que España para ser ciego porque está la ONCE..."

© Getty Images

A finales del pasado julio, el esposo de Patricia Pérez reveló con entusiasmo que había recibido el alta de su centro de neurorehabilitación, por lo que seguía dando pasos de gigante en su recuperación definitiva. Todo ello después de que en marzo de 2023 contrajera una meningitis criptocócica por un hongo que es habitual en las heces de las aves, lo que te tuvo casi medio año hospitalizado y estuvo a punto de costarle la vida.

© GTRES

Este verano, el matrimonio protagonizó un fantástico reportaje en ¡HOLA! para celebrar los 20 años de su historia de amor, donde el hermano del músico Nacho Canut -compañero de Alaska en Fangoria- aprovechó la ocasión para contarnos las últimas novedades sobre su estado de salud. Fue una ocasión única para conmemorar la efeméride de la pareja, que desde que se dieron el 'sí, quiero' hace prácticamente dos décadas no se han separado ni un momento.