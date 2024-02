La emoción de Patricia Pérez y Luis Canut en su primera entrevista conjunta relatando el calvario que han vivido

Patricia Pérez y Luis Canut vuelven a ver la luz al final del túnel, iniciando por fin una nueva etapa donde el guionista y director de programas se está recuperando del grave problema de salud que ha padecido. "Ella me salvó la vida y ha luchado como nadie", afirma tajante el también escritor al relatar su caso y elogiar a su esposa, quien se volcó por completo en él a lo largo de este el calvario que han vivido y que, felizmente, empiezan a dejar atrás.

"Me encuentro muy a gusto conmigo y con mi vida, no puedo decir más", señalaba anoche el hermano del músico Nacho Canut (Fangoria), en lo que era su primera entrevista conjunta al lado de su mujer tras su verdadero 'annus horriblis'. Ha sido "el año más duro él", cuenta la presentadora, quien no pudo evitar las lágrimas mientras rememoraba esta etapa para olvidar. "Creo que fue peor para ella porque tuvo que vivir cosas muy extremas y yo no podía apoyarla", explicaba anoche él en ¡De viernes!.

Narrando su experiencia en el hospital, la que fuera conductora de Mamma Mia y Vuélveme loca ha afirmado que Luis "perdió la memoria y era un horror, porque esta enfermedad duele mucho. Lo bajaban a la UCI a menudo para ponerle morfina y que aguantara". En cuanto al origen de todo, explica "se infectó por una levadura que está en los excrementos de las aves. Es una meningitis... tuvo mala suerte y le llegó al cerebro que es su sitio favorito", apostillaba.

Ha subrayado Luis Canut que lo suyo "es difícil de diagnosticar" y al principio "me decían que estaba deprimido porque se habían muerto mis perras", A este respecto, Patricia lamentaba el fallecimiento de sus tres mascotas en un breve período de tiempo, lo que para ellos "fue un shock porque nunca habíamos estado solos y él es muy perruno". Por ello, "yo entendía que estuviera así y que le doliera la cabeza porque nuestra casa se quedó vacía".

A partir de aquí, y pese a la triste pérdida, ambos estaban convencidos de que al guionista le pasaba algo fuerte más allá del bajón anímico. "Tenía todos los síntomas de la meningitis, y no culpo a nadie, pero lloré muchas noches en urgencias", dice ella, quien asegura haber sido consciente de un escenario mucho más preocupante de lo que los médicos pensaban. Una vez ingresó, "ella nunca me soltó la mano. Recuerdo verla entrar sonriéndome en la habitación del hospital y no lo olvidaré nunca", confiesa Nacho.

"Patricia creó como un micromundo y el ambiente era bueno, como si estuviera en casa. A pesar de que soy hipocondriaco, nunca tuve miedo. En esos cuatro meses mi mujer no se movió de allí", narra él. "Salió pesando 52 kilos", recuerda la comunicadora. "Lo pasé mal porque le daban ataques epilépticos y me dijeron los neurólogos que tenía daño estructural cerebral", recuerda sobre su estancia en la clínica, donde "yo lo vestía y le daba vueltas en la silla de ruedas" por los pasillos.

Sobre las secuelas que presenta Luis, cuenta él que "no tenía ni olfato ni gusto. Soy el fan número uno del tacto y disfruto las texturas. Me estoy empezando a acostumbrar a estar así y los otros sentidos algún día volverán". Por último, alabando a su entorno más cercano por cómo se han comportado a lo largo de esta pesadilla, sentenciaba que "Patricia y mis amigos me han dado una lección. Ella se ha convertido en un referente de cómo querer a los demás y ha puesto el listón muy alto",

