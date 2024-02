Luis Canut sorprende a Patricia Pérez en pleno directo: 'Me salvaste la vida'

Patricia Pérez y Luis Canut protagonizaron uno de los momentos más románticos de San Valentín después de haber vivido un auténtico calvario. La presentadora rompió a llorar en pleno directo cuando su marido apareció por sorpresa en el programa TardeAR. "Pero Luis, ¿qué haces ahí?", exclamó emocionada al verle. "No somos mucho de San Valentín, pero este es muy especial", comenzó diciendo él. "Te tenía que dar las gracias porque es verdad que me salvaste la vida, pero no solo de una forma física, también sentimental y de apoyo porque en situaciones tan difíciles como las que hemos vivido, sentirme querido me ayudó a salir adelante", continuó.

- Patricia Pérez explica cómo se contagió su marido de la grave enfermedad que padece

"Patricia nunca me hizo ver que yo estuviera en un estado realmente tan malo porque ella se ocupó de que mi día a día no cambiase, aunque yo no me enteraba de nada. Fue una lección de amor tan grande que solo puedo darle las gracias y decirle que espero, de verdad, poder estar a su altura porque ha puesto el listón muy alto", añadió.

Tras estas palabras, Patricia respondió entre lágrimas: "Te lo mereces". Después, contó a sus compañeros cómo era su vida al lado de Luis. "Mi marido es una persona maravillosa que siempre se levanta de buen humor, pero también es una persona bastante miedosa entonces como esta enfermedad te quita todo, te quita el sentido de toda tu vida, es decir, no es la típica enfermedad que te de tiempo a decir: 'Venga, me voy a ver el ¡HOLA! o voy a ver TardeAr un ratito'. Esta enfermedad no tiene un segundo", explicó.

Luis interrumpió a su mujer para contar una de las innumersables cosas que la presentadora había hecho por él en este tiempo. "Se encargó de ponerse en contacto con mi círculo más cercano y de repente me ponía notas de voz de mi amigo Pepe, de mi amigo Andrés, de Mario Vaquerizo y Olvido... dicéndome lo que me querían y que no me olvidase de quien era", declaró. "Eso lo hizo Patricia porque como veía que se mes etaba yendo la cabeza para que no olvidara nunca quien era yo y eso es una cosa que recuerdo que me dio muchísima fuerza. Yo estaba perdiendo poco a poco mi entorno y ella, de esta forma, me lo estaba haciendo recuperar", señaló.

- ¿Qué es la meningitis criptocócica, la enfermedad que padece el marido de Patricia Pérez?

Estos audios hicieron más llevadera su estancia en el hospital, sobre todo, cuando tenía que estar aislado en una habitación con la luz apagada y sin apenas ruido porque sufría fotofobia y un dolor de oídos terrible.

Su historia de amor

Patricia Pérez y Luis Canut, guionista y director de programas de televisión además de hermano de Nacho Canut de Fangoria, se conocieron en 2005. Dos años después, el 29 de septiembre de 2007, celebraron su boda en Pontevedra con rodeados de numerosos rostros conocidos como el cantante Raphael o Amelia Bono y Manuel Martos, con quienes mantienen una buena amistad.

El matrimonio no tiene hijos, un tema sobre el que Patricia se pronunció alto y claro en una ocasión. "No, no nos planteamos tener un niño ni dos. Nos lo hemos planteado y no lo tenemos. Yo lo he intentando muchas veces, no lo he podido tener de una manera natural y cuando la ciencia me lo ha permitido me ha dado reparo", dijo en declaraciones a Europa Press. "Soy una mujer muy afortunada, lo tengo todo, tengo la mejor familia del mundo, el mejor marido, vivo en la casa de mis sueños, yo lo tengo todo en la vida, si no tengo hijos ya está, no le doy más importancia que eso. Si mañana los tengo fenomenal, me encantaría, pero si no, también. Tengo sobrinos, ahijados... y estoy encantada", aseguró.