Patricia Pérez revela la grave enfermedad que sufre su marido, Luis Canut

Hace tiempo que Patricia Pérez dejó la televisión para dedicarse en cuerpo y alma al mundo de la nutrición tras sufrir varias intolerancias alimentarias que le causaron un sinfín de problemas gastrointestinales. A través de su perfil, la que fuera presentadora de Mamma Mía con Víctor Sandoval comparte sus consejos para llevar una vida lo más saludable posible y responde a todas las dudas de sus seguidores sobre este tema. De este modo, evita profundizar en cuestiones más personales, sin embargo, ante las numerosas preguntas que ha recibido sobre el paradero de su marido, Luis Canut, la gallega se ha sincerado y ha explicado con una fortaleza increíble el motivo por el que su pareja lleva más de un año desaparecido de las redes sociales. "Es una pregunta que me hacéis mucho, cosa que agradezco, pero me cuesta bastante hablar de ello, pero voy a intentarlo. A ver... Luis está enfermo desde marzo del año pasado", ha comenzado diciendo.

Patricia ha explicado el "largo y tortuoso" camino que atravesaron hasta que los médicos descubrieron el diagnóstico final de Luis: una meningitis criptocócica que le ha dejado graves secuelas. "Luis empieza teniendo unos dolores muy fuertes de cabeza en marzo. Vamos a urgencias y le dicen que escefalea tensional por estrés. Salimos de urgencias, nos vamos para casa con la medicación pautada y como a las cuatro horasme dice que le sigue doliendo la cabeza, pero que le duele más, y volvemos a urgencias", ha narrado.

"Estuvimos yendo y viniendo a urgencias durante nueve días, le hicieron un TAC, le salía todo bien, las analíticas bien, pero a Luis cada vez le dolía más la cabeza, tenía fotofobia... horroroso", ha continuado. Al ver que no mejora, deciden ingresarlo, pero el diagnóstico vuelve a ser el mismo: cefalea tensional por estrés. "Y ahí pasan cosas, viene medicina interna, le hacen una punción lumbar y le sale líquido cefaloraquideo totalmente patológico. Pasan los días y resumiendo: tiene una meningitis criptocócica, es decir, tiene una infección en el cerebro por una levadura", ha añadido.

Luis estuvo cuatro meses y medio ingresado en el hospital y a día de hoy, según ha contado Patricia, "no ve de un ojo y del otro no tiene vista frontal". Afortunadamente, "ya anda, pero salió en silla de ruedas, sin ninguna estabilidad, y llegó a pesar 52 kilos". Esta enfermedad también afectó a sus capacidades mentales. "Perdió su mente total, ahora por suerte ya es él, pero sí que perdió memoria a corto plazo, oído... en fin", ha señalado la presentadora. En estos momentos, "está en proceso de recuperación, pero ya está muchísimo mejor". De hecho, Patricia ha dado una buena noticia a todos sus seguidores: "Ya que me he decidido a contar esto, espero que pronto podáis verle".

Su historia de amor

Patricia Pérez y Luis Canut, guionista y director de programas de televisión además de hermano de Nacho Canut de Fangoria, se conocieron en 2005. Dos años después, el 29 de septiembre de 2007, celebraron su boda en Pontevedra con rodeados de numerosos rostros conocidos como el cantante Raphael o Amelia Bono y Manuel Martos, con quienes mantienen una buena amistad.

El matrimonio no tiene hijos, un tema sobre el que Patricia se pronunció alto y claro en una ocasión. "No, no nos planteamos tener un niño ni dos. Nos lo hemos planteado y no lo tenemos. Yo lo he intentando muchas veces, no lo he podido tener de una manera natural y cuando la ciencia me lo ha permitido me ha dado reparo", dijo en declaraciones a Europa Press. "Soy una mujer muy afortunada, lo tengo todo, tengo la mejor familia del mundo, el mejor marido, vivo en la casa de mis sueños, yo lo tengo todo en la vida, si no tengo hijos ya está, no le doy más importancia que eso. Si mañana los tengo fenomenal, me encantaría, pero si no, también. Tengo sobrinos, ahijados... y estoy encantada", aseguró.

