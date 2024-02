Luis Canut reaparece junto a su mujer, Patricia Pérez, y cuenta todos los detalles de su grave enfermedad El guionista, productor y director ha detallado las complicadas secuelas que arrastra, pero también los avances de su recuperación, así como un emotivo mensaje a su mujer: 'Me salvaste la vida'

Luis Canut, marido de Patricia Pérez, ha reaparecido tras algún tiempo alejado del ojo público debido a la grave enfermedad que padece. Ha sido precisamente su mujer quien ha compartido con sus seguidores un vídeo en el que el productor y guionista, visiblemente cambiado pero con mucha fortaleza, ha explicado todos los detalles de su meningitis criptocócica y las secuelas que arrastra. Luis se ha sincerado revelando cómo se encuentra y todas las dificultades que atraviesa con respecto a la vista, el oído, gusto, olfato, estabilidad y a nivel cognitivo, entre otras muchas cosas, pero también los enormes avances que está haciendo en su recuperación. Fue diagnosticado hace casi un año y pasó cinco meses en el hospital -de los cuales no tiene recuerdos, pues ha perdido la memoria- y otros tantos en una habitación en su hogar. En todo este tiempo, Patricia ha permanecido a su lado, y su marido le ha dedicado unas emotivas palabras de amor y agradecimiento: "Me salvaste la vida", ha asegurado. Dale al play y no te lo pierdas.

