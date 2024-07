Luis Canut, marido de Patricia Pérez, celebra que ha recibido el alta médica

Luis Canut vuelve a sonreír después de una época de lo más complicada marcada por la enfermedad. En marzo de 2023, el marido de Patricia Pérez contrajo una meningitis criptocócica por un hongo que es habitual en las heces de las aves. El guionista tuvo que pasar casi medio año hospitalizado, y, además, acudir a numerosas sesiones de rehabilitación. Por fortuna, se encuentra mucho mejor y ha recibido el alta hospitalaria, tal y como él mismo ha contado en sus perfiles públicos. “Hombre valenciano muy feliz por haber recibido el alta después de un año intenso en su centro de rehabilitación”. Junto a estas palabras una fotografía en la que aparece en el campo con un gesto de lo más alegre. Eso sí, el publicista sabe que a pesar de este gran avance todavía tiene mucho trabajo por delante para volver a la rutina con total normalidad. “La frase de ‘Luis, ya estás recuperado’ la recordaré toda la vida. Mi rehabilitación continúa, pero ya no es por un camino de tierra sino por autopista”.

© luiscanut

A los pocos minutos, la publicación se ha llenado de ‘me gustas’ y de cariñosos mensajes por parte de su comunidad de seguidores y otros rostros conocidos como Mario Vaquerizo, Amaia Salamanca, Máximo Huerta, Mónica Carrillo, Lydia Bosch, Mar Saura, Ariadne Artiles, Vanesa Romero y María Zurita. “Bravo, amigo”, “Indestructible”, “Qué alegría”, “Eres un campeón”, “Enhorabuena” o “Cuanto me alegro”, han sido algunos de los mensajes que más se han repetido.

Tal y como Luis y Patricia explicaron en una entrevista en exclusiva con ¡HOLA!, han vivido “una película de terror”. Cabe destacar que esta meningitis criptocócica , que empezó como un fuerte dolor de cabeza, dejó en el guionista importantes secuelas. Entre ellas, pérdidas de memoria; de peso, llegó a estar en tan solo 52 kilos; y de los sentidos, el más afectado fue la vista. Además durante su ingreso sufrió un ataque de epilepsia masiva y su movilidad se vio reducida casi al completo.

Un trance muy duro en el que Luis ha contado con el apoyo y cariño de sus amigos y seres queridos, especialmente de su esposa, Patricia Pérez. La presentadora no se separó ni un solo momento de su lado, sosteniendo su mano cuando más lo necesitaba. “Cuando me dio el ataque (de epilepsia), lo que hace Patricia es abrazarme”, relató el guionista con lágrimas en los ojos en las páginas de nuestra revista. “Entré con Luis en el hospital y salí con él. Lo dejé todo. Cuidaba a Luis no porque sea mi marido, que también, sino porque se lo merecía”, añadió Patricia que también es naturópata y supervisaba su dieta.

© luiscanut

Patricia y Luis, que es hermano de Nacho Canut de Fangoria, se conocieron en 2005. Dos años más tarde, concretamente el 29 de septiembre de 2007, se dieron el ‘sí, quiero’ en una romántica boda que tuvo lugar en Pontevedra. Un enlace al que acudieron el cantante Raphael, su hijo Manuel Martos y Amelia Mono. El matrimonio no ha tenido hijos. “Nos lo hemos planteado y no los tenemos, no le doy más importancia. Tengo sobrinos, ahijados y estoy encantada”, aseguró la presentadora a Europa Press.