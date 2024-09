Marta Pombo comparte la primera imagen de Candela y da la última hora de su evolución

Marta Pombo y Luis Zamalloa cada vez están más cerca de tener a su familia numerosa en casa al completo. Candela, una de las mellizas, aún se encuentra en observación a la espera de los resultados de una prueba, pero sus padres se encuentra optimistas y, sobre todo, muy ilusionados. Tres días después de su llegada al mundo, su madre ha compartido al fin la primera imagen de la pequeña.

Igual que de su hermana solo han mostrado una manita, han hecho lo mismo con Candela, a la que se le puede ver cogiendo con cariño el dedo de su mamá. Sobre la tierna imagen, ha aprovechado para contar cómo evoluciona la bebé. "Va muchísimo mejor, está tolerando todos los biberones, respira genial y solo estamos pendientes de los resultados de una prueba, pero yo creo que tiene superbuena pinta", ha escrito Marta muy esperanzada con el estupendo pronóstico de su hija.

Este lunes, ya dio algunos detalles sobre las niñas: “Estoy disfrutando mucho de María, que es monísima, un angelito. Se porta fenomenal y está comiendo super bien. Y me muero de amor cada vez que veo a Candela aunque sea en la incubadora, es tan bonita también. Son preciosas las dos y son super diferentes. Una es castaña, otra rubia, una tiene pelo, otra no". Entre tanto, Luis ha aprovechado para estar con su hija mayor, Matilda, que cumplirá dos años en octubre y la que no han llevado al hospital a conocer a sur hermanas por encontrarse malita. No obstante, ya sabe que han nacido y está deseando conocerlas.

Como suele ser habitual en el caso de embarazo múltiple, las niñas llegaron de manera prematura ya que Marta salía de cuentas el 30 de septiembre. Un mes antes de la fecha prevista, anunció a sus seguidoras que había roto aguas y, en cualquier momento, iba a tener a sus bebés en brazos. Y así fue, este domingo, Luis dio la buena noticia desde el hospital: "Familia, estamos fenomenal. Ha salido todo genial", comenzó diciendo en un vídeo mensaje. "Vamos a disfrutar el momento. Estamos ya aquí en la habitación con las dos princesitas", explicó el odontólogo. Seguidamente, le preguntó a su mujer, que en ese instante estaba fuera de plano. "¿Quiere añadir algo a la madre?", a lo que esta respondió: "Que estoy feliz".

Marta definió el parto como "un cuento de hadas". María pesó 2,200 kg y Candela 2,400 kg, pero solo han podido hasta ahora estar en la habitación con la primea, porque su hermana tenía dificultades para respirar por ella misma, como suele ocurrir con muchos bebés prematuros. A pesar de la lógica preocupación, saben que su situación está dentro de la normalidad y en todo momento han querido transmitir esa tranquilidad a sus seguidores.