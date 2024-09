Marta Pombo y Luis Zamalloa dan la bienvenida a sus mellizas

Marta Pombo y Luis Zamalloa ya son padres de familia numerosa. La llegada al mundo de sus mellizas, Candela y María, han convertido a Matilda, de dos años, en hermana mayor y ha multiplicado la felicidad de los Pombo, clan unido donde las haya.

© @martapombor

Pasaban once minutos de las ocho de la tarde de este domingo, cuando el orgulloso papá anunciaba la feliz noticia desde el hospital donde han nacido sus pequeñas: "Familia, estamos fenomenal. Ha salido todo genial", comenzaba diciendo en un vídeo mensaje que compartía en su perfil público.

"Vamos a disfrutar el momento. Estamos ya aquí en la habitación con las dos princesitas", explicaba Luis. Seguidamente, le ha lanzado una pregunta a su mujer, quien en ese instante estaba fuera de plano. "¿Quiere añadir algo la madre?", le decía, a lo que esta respondía: "Que estoy feliz".

© Carlos Villarejo Marta Pombo y Luis Zamalloa

"Estamos muy felices los cuatro... y pronto con Mati aquí", señalaba por último el odontólogo sobre la inminente presencia en el centro médico de su hija mayor. "Un besito y gracias a todos", concluía con una sonrisa en el rostro. De momento, no han compartido imágenes de la recién nacidas, pero tanto ellas como la madre se encuentran bien, tal y como ha contado Zamalloa.

© mpombor

Horas antes de nacer Candela y María, la influencer confirmaba que se había puesto de parto tras romper aguas y, en cualquier momento, iba a tener a sus bebés en brazos. Aunque la fecha prevista para salir de cuentas era el 30 de septiembre, las mellizas se han adelantado finalmente casi un mes.

Así se preparaba Marta Pombo para el nacimiento de sus mellizas

La ya mamá de tres afronta esta nueva etapa con ilusión, pero también ciertos nervios. Sabe que la llegada de dos bebés supone el doble de alegría y, también, de trabajo. "Me agobia y me da miedo que me sobrepase la situación, porque sé y soy consciente de que va a ser difícil", dijo a sus seguidores cuando se encontraba en la recta final de su embarazo.

© luciapombo Marta y Lucía Pombo

"No me dejo ayudar mucho, siento que yo lo hago mejor, entonces me da miedo que eso me pase, tengo que delegar y dejar que me ayuden, tengo que trabajar en ello", añadió. A pesar de sus lógicos temores, seguro que en la nueva realidad que se impone superará todas las expectativas.

© mpombor Marta Pombo con su hija Matilda

No está sola, aunque le cueste dejarse ayudar, y cuenta con el apoyo no solo de su marido, también del resto de la familia con los que ya está preparando la cuarta temporada del documental Pombo, donde cuentan su día a día en Prime Video. Además de sus padres, Teresa y Víctor (al que llaman cariñosamente papín) que ejercerán de orgullosos abuelos, se volcarán con las bebés sus tías María -que se llama igual que una de sus sobrinas- y Lucía, emocionadísimas con la nueva integrante de la familia.

Marta, de 32 años, vive un gran momento junto a Luis Zamalloa, con el que encontró de nuevo el amor tras separarse de Luis Giménez, con el que aún mantiene una buena relación. El flechazo fue inmediato y la primera vez que les vimos juntos fue el 30 de julio de 2021 en la boda de Lucía Bárcena y Marco Juncadella. En aquel momento ya se les veía muy felices.

© Gtresonline

Sin embargo, no hicieron oficial su relación hasta el 19 de septiembre, coincidiendo con el cumpleaños del odontólogo vasco. Aquel día la 'influencer' compartió una foto que no dejaba lugar a dudas y el siguiente mensaje: "Cosquillitas en el corazón. Muchísimas felicidades, moreno". Desde entonces, no se han separado y han dado pasos tan importantes como casarse y convertirse en padres.



Su hija Matilda vino al mundo el 21 de octubre de 2022 y justo un año después, el 21 de octubre de 2023, la pareja pronunció el 'sí, quiero' en una ceremonia civil a la que asistieron 200 invitados. "Lloré un montón, fue una montaña rusa de emociones", confesó al día siguiente Marta, que sorprendió con dos imponentes looks nupciales.