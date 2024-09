Cayetano Martínez de Irujo asegura sentirse muy decepcionado con su hermana Eugenia

Diez años después de la muerte de la duquesa de Alba continúan los enfrentamientos y los desencuentros entre los hijos de la recordada Cayetana Fitz-James Stuart. Después de haber repasado los capítulos más dolorosos de su vida en su biografía, Cayetano Martínez de Irujo ha vuelto a hablar de la complicada relación que mantiene con sus hermanos en una entrevista concedida para el programa de televisión Dinastías.

El duque de Arjona analiza uno por uno a sus hermanos y cómo es la relación que mantiene con cada uno de ellos. "Los celos y la envidia, o se tratan psicológicamente, o se pudren en el odio", señala el conde de Salvatierra, que según asegura fue el elegido por la duquesa para que gestionara el patrimonio de la Casa de Alba. "Fui el escogido por mi madre, eso es todo el mal que hice", admite. "Mi madre me dijo antes de morir: ‘Prepárate que tú vas a heredar mi legado humano'" y eso según sus palabras no sentó nada bien a su familia. "Cuando el problema no es tuyo, sino que no tiene solución, pues es mejor seguir tu camino y ya está... sin ningún reproche", confiesa Cayetano.

"Con mi hermano Carlos tengo una relación cordial y correcta en la medida que cabe. Me senté con él y le dije todo lo que quería decirle y preguntarle todo lo que quería preguntarle y bueno... no conseguí lo que esperaba pero, por lo menos, me quedé satisfecho de sentarme con él y que me escucharse. Tengo una relación cordial y así la quiero mantener", destaca del actual Duque de Alba.

Lo que en realidad más le duele de todo el conflicto ha sido la decepción que se ha llevado con su hermana: "Con Eugenia, bueno, han conseguido llevársela de su lado. Han pasado cosas feas, por eso ha sido una decepción muy grande. Cuando alguien me hace una injusticia flagrante y, además, no quiere ni sentarse a hablarla... Para mí ha terminado". Desde hace tiempo existe un enorme distanciamiento entre ambos y no parece haber solución. El origen del conflicto surge cuando Cayetano, que figura en una misma sociedad con sus hermanos Eugenia y Alfonso, encargada de la gestión de las fincas de cada uno, pide tres millones de euros al banco para poder hacer un embalse en su terreno, el cortijo de las Arroyuelas, y la obra no sale adelante al no existir consenso y, por tanto, no haber firma de las tres partes. Tampoco el hecho de que Cayetano haya seguido aireando los conflictos familiares en público ha provocado que se acerquen posturas, sino más bien todo lo contrario.

Por fortuna, la relación con la hija de Eugenia, Cayetana Rivera, no se ha visto afectada y de ella siempre habla maravillas. “Tana se parece muy poco a mi hermana, yo creo que ella es muy Ordóñez y se parece mucho a su abuela paterna. Es Ordóñez en todos los sentidos”, apostilla.

A su hermano Fernando le considera el único imparcial. "Es muy bueno, muy sencillo... siempre he vivido con él. Desde la infancia estuvimos juntos, dormíamos en el mismo cuarto. Es el único que se ha mantenido imparcial y que me ha querido y yo le quiero igual. Gracias a Dios, tengo un hermano justo", declara. "Con dos de mis hermanos tengo una relación inexistente", señala, después de haber hecho un repaso de todos ellos, a excepción de Jacobo y Alfonso Martínez de Irujo, por lo que se intuye que son ellos aunque no los nombre.

"Yo no me meto con nadie, yo solo digo las cosas que he vivido, que me han pasado y como han surgido", añade Cayetano. "Hay poca gente que tenga la valentía y la entereza de mirarse a sí mismo y de realmente trabajarse a sí mismo antes de buscar las miserias en los demás. Sigo mi camino, me ocupo de lo mío y de mi familia", concluye Cayetano, que se desvive por su pareja, Barbara Mirján, sus dos hijos, Amina y Luis, y su exmujer, Genoveva Casanova, con quien mantiene muy buena relación.