Akif confiesa ante Ömer uno de los mayores secretos de 'Hermanos'

Los sobresaltos no dejan de sacudirnos en Hermanos: continua el enfrentamiento de Oğulcan con su familia, especialmente con Ömer; Cansu ha sido atropellada por Orhan durante una discusión con Aybike y no sabemos si está bien; y a esto hay que sumarle el devastador diagnóstico de Akif, al que no le quedan más que cuatro meses de vida. ¿Quieres saber cómo se van a seguir desarrollando los acontecimientos? Sigue leyendo porque te avanzamos todo lo que va a suceder esta semana.

Aybike está aterrorizada tras ver cómo, mientras se peleaba con Cansu, la chica es arrollada por el vehículo de Orhan y ahora yace en suelo. Por suerte, la muchacha está fuera de peligro tras el accidente y solo tiene una pequeña fractura en el brazo. Su padre se siente muy culpable por lo sucedido y la joven aprovecha la coyuntura para alejar al hombre del resto de sus hijos.

Oğulcan y su hermana están convencidos de que, pronto, su progenitor recapacitará. Sin embargo, tras verlo en actitud cariñosa con Ayten, se dan cuenta de que Orhan ya ha pasado página.



Un gran fallo y un nuevo secreto

Akif está hundido tras descubrir que su vida se apaga y que apenas le quedan unas semanas. El empresario reflexiona sobre todo lo que podría hacer si no estuviera enfermo y toda algunas decisiones: vivir sus últimos días haciendo feliz a Nebahat y disfrutando junto a ella ; y no solo eso, también está dispuesto a confesar sus grandes secretos: todas las muertes que ha provocado.

El hombre recibe una llamada del hospital, pero no la atiende. Al no responder, los médicos se ponen en contacto con su esposa revelándole que hubo una equivocación y que el diagnóstico que acaban de darle a su marido ha sido un error: Akif está sano como una manzana. Esto sucede justo cuando Nebahat se está desahogando con Fatma sobre la última infidelidad del empresario, por lo que, siguiendo el consejo de la abuela Eren, decide que, como venganza, le ocultará la información sobre su verdadero estado de salud.

Nuevos movimientos en la guerra de los Özkaya

Gökhan tiene algo con lo que chantajear a Ayla: sabe cómo sucedió la muerte de Serpil y no solo estaría dispuesto a contárselo a Elif, sino también a la policía, algo que implicaría a Berk como cómplice. A cambio de su silencio, la mujer tendrá que disculparse con él ante su hijo y echar a Elif de casa para que los dos hermanos vivan con su padre. Elif sabe que el comportamiento de Ayla está forzado por su progenitor y le suplica que no la deje, pero no sirve de nada.

La chica se marcha muy triste de su lado y vuelve a casa con Berk y Gökhan, pero está decidida y no parará hasta sacar a la luz la verdadera cara del expresidiario. Tampoco lo hará Ayla, quien pide ayuda a Aybike para que trate de alejar a su novio de su padre. Quiere que le adviert de que su padre es peligroso y que lo está utilizando. La mujer le cuenta a la joven que el hombre está transfiriendo todo el dinero del chico y que le va a arruinar. Además, le confiesa que la tiene amenazada.

La joven Eren no duda en enfrentarse a Gökhan, pero lo único que consigue son amenazas por parte del padre de su novio cuando el chico no está presente. Pese a todo, no se va a dar por vencida y así se lo hace saber al socio del club.

Amistades peligrosas

Sarp y Oğulcan se han convertido en uña y carne. Los dos jóvenes están más unidos que nunca y juntos consiguen fastidiar, una vez más, a Ömer, al que hacen que sea despedido de su trabajo de aparcacoches después de que el hijo de Şevval raye su propio vehículo y le eche la culpa.

Pero ahí no queda la cosa, en su afán por separar para siempre a los primos y acabar con su buena relación, el joven Yilmaz hace cualquier cosa para que ambos se peleen. En esta ocasión, consigue que el hermano de Aybike piense que el chico Eren está detrás de su gran ridículo ante todo el Ataman.

Su nueva vida

Yasmin sigue viviendo con Ömer y Emel, la joven parece ir adaptándose a su nueva situación. La chica se preocupa por la pequeña de la casa y trata de tenerla entretenida todo lo que puede para tratar de paliar el vacío que ha dejado la muerte de Asiye.

La confesión más esperada

Akif, que piensa que pronto morirá no para de hacer planes con Nebahat y se divierten juntos. La pareja pasa grandes y muy felices momentos mientras Süreyya no lográ entender por qué el empresario se comporta de una manera tan fría con ella. La madre de Doruk se siente más amada que nunca por su marido y se plantea la idea de decirle la verdad. En ese momento, el empresario, dispuesto a asumir sus errores, le reconoce que ha mantenido una relación a dos bandas con ella y con la nueva socia del club.

Nebahat teme que su esposo vaya detrás de Süreyya si descubre que no está enfermo, por lo que tras hablar con Fatma, quien le asegura que si se entera de que está sano lo perderá para siempre, decide seguir ocultándoselo, sin darse cuenta de que la madre de Süsen ha escuchado la conversación entre ambas.

Mientras, Akif va a casa de Ömer dispuesto a deshacerse de la gran carga que lleva sobre sus hombros y le empieza a contar que el día que su padre murió ambos discutieron, se pelearon y que durante el forcejeo no recuerda bien lo que pasó. Entre lágrimas, el empresario acaba afirmando que fue él quién mató a Veli. ¿Qué pasará ahora? ¿Cómo reaccionarán el chico y el resto de su familia?