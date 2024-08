Avance de 'Hermanos': Akif se enfrenta a una devastadora noticia

Las cosas no dejan de complicarse en Hermanos. La llegada de Cansu y Ayten ha hecho que todo se tambalee y ha puesto la vida de los Eren patas arriba. Por si esto no fuera suficiente, Oğulcan, sintiéndose apartado por su padre ante sus nuevas familiares y por el trato de favor que siempre tiene con Ömer, toma la drástica decisión de marcharse de casa después de una fuerte discusión con Orhan.

Fatma intercede por su nieto, pero su hijo no da su brazo a torcer. Ömer, muy preocupado por lo sucedido, se compromete a ir a en busca de su primo, pero Aybike le pide que no lo haga porque su hermano también está muy molesto con él. Cansu disfruta con la situación y se ríe asegurando que lo que le pasa al chico es que tiene celos del hermano de Emel, tensando aún más las cosas.

Su abuela y su madre intentan que la chica se retire a su cuarto y los ánimos se calmen. Pero Cansu decide disculparse con su padre, no sin aprovechar el momento para dejar mal a su hermano aseverando que ella sí que le quiere, no como su hijo, que no se porta bien con él. Aybike no aguanta más y estalla contra la recién llegada mientras que Ayten trata de disculpar a su hija afirmando que antes no era así. Muy preocupada, Fatma le pide a la hija de Orhan y Şengül que llame a Oğulcan para averiguar su paradero, pero Ömer se ha adelantado y el chico no responde al teléfono.

Las aguas están revueltas para todos

Süreyya presiona a Akif para que, de una vez por todas, ponga fin a su matrimonio con Nebahat, pero él trata de distraerla con todo tipo de trucos y mentiras. El empresario le cuenta a Şevval que se encuentra entre la espada y la pared entre ambas mujeres, pero la madre de Sarp solo puede pensar en si Yasmin será capaz de perdonarla algún día. El hombre se enfada con su amiga por no prestar atención a sus problemas y ella le dice que debe elegir entre su mujer y la madre de Süsen y asumir las consecuencias de su decisión.

En busca de apoyo

Oğulcan ha buscado refugio en casa de Tolga. Muy afectado y sin parar de llorar, se desahoga con su amigo y le cuenta que su padre quiere más a Ömer que a él. El hermano de Leyla trata de calmarlo y le asegura que Orhan lo ama y que su primo no tiene la culpa de nada. Pero él siente que el joven Eren va de maduro haciendo ver que está solo y que tiene que hacerse cargo de Emel. Tolga intenta que su íntimo vea que lo que dice es cierto y que, por desgracia, Ömer, no ha tenido las cosas fáciles.

El joven Barçin avisa a Aybike para decirle que su hermano está con él y tranquilizar a la familia. Ömer se sigue preguntando por qué el chico se comporta así con él. La joven Eren les hace comprender a él y a Orhan que, la culpa de que su hermano sienta celos de su primo, es de su padre ya que siempre alaba a todos los que le rodean mientras que a él le hace sentir como a un perdedor. El hombre reconoce su error y decide que hablará con su hijo para tratar de solucionar el problema.

Por la mañana, la chica se presenta en casa de Tolga. Oğulcan quiere saber si sus familiares están afectados con su marcha y Aybike le confirma que sí, aunque los dos prefieren no nombrar a Cansu. En realidad, Aybike es la única que entiende a su hermano ya que Orhan y Ömer piensan que solo se trata de una nueva pataleta. La novia de Berk aprovecha para charlar con su amigo y conocer cómo se encuentra y en qué punto está su relación con Yasmin. La joven Yilmaz sigue sin hablarle y el chico no entiende la actitud de su pareja ya que él no es culpable de los actos cometidos por Şevval.

Unidas en la adversidad

Elif cura las heridas que Ayla tiene en las manos provocadas por su nuevo trabajo como friegaplatos en un restaurante. La chica le pide que lo deje, pero ella le responde que no puede hacerlo porque no encuentra otro empleo.

La joven, que quiere a la mujer como si fuera su madre, se siente orgullosa de ella por preferir sacrificarse que sacrificar sus principios. Muy emocionada, la exgerente del club le confiesa que ella es quien le da fuerzas para seguir adelante.

La joven le informa de que Berk le ha dado a Gökhan todas las claves de sus cuentas bancarias para que su padre comience un nuevo negocio en la construcción, por lo que ahora controla todo su dinero. Ayla se asusta mucho al enterarse de que el expresidiario tiene todo el patrimonio del chico en sus manos.

La mujer le pide a Elif que guarde silencio mientras trata de averiguar en secreto qué es lo que pretende hacer el nuevo socio del club. Más tarde, comparte sus preocupaciones sobre el padre biológico de su hijo con Nebahat. La esposa de Akif busca la forma de ayudarla y su marido investiga los nuevos negocios de Gökhan, descubriendo que, en realidad, el hombre está robándole a Berk todo su dinero.

Cansada de excusas y mentiras

Akif trata de sorprender a Süreyya en el club, pero ella no está por la labor de seguirle el juego. El empresario le pide que cambie su actitud, ante lo que responde que está así por haber comenzado una relación con un hombre casado que ni siquiera se plantea la idea de separarse. La mujer se muestra tajante: o comienza con los trámites del divorcio o le mandará a Nebahat imágenes comprometidas de ambos. El padre de Doruk le miente una vez más diciéndole que intentó romper con su esposa pero que ella tenía mucha fiebre y no pudo hacerlo, por lo que tendrán que esperar a que mejore para comunicárselo.

El empresario, tratando de ablandar a la nueva socia del club, pidiéndole paciencia ya que es consciente de que, no solo puede quedarse sin nada, sino que, además, podría acabar en prisión por todo lo que ha hecho. Lejos de compadecerse, la mujer le desea buena suerte, se levanta y se marcha. Después, llama a Nebahat para interesarse por su salud. Cuando esta descuelga el teléfono desde el gimnasio, Süreyya se enfada al comprobar que está perfectamente y que, una vez más, Akif ha vuelto a mentirle.

Una brecha cada vez mayor

En el colegio, Sarp observa con tristeza la relación tan fría y distante que Yasmin tiene con su madre, apenas la mira y no le dirige la palabra. Mientras, Şevval habla con Ömer para saber cómo está su hija. El joven la tranquiliza y le dice que está bien, que no se preocupe. Ante lo que ella le ruega que, si necesitan algo, la llame.

Acto seguido, entra por la puerta Oğulcan y Ömer lo intercepta, pero el muchacho se niega a mantener una conversación con él echándole en cara los insultos que le profirió la noche anterior. Sarp, que observa la escena, celebra junto a Lydia que los primos estén enfrentados.

Oğulcan comienza una guerra contra su primo y, como no, Sarp aprovecha el momento para ir en contra de su hermano. Los dos jóvenes deciden unir fuerzas para bajarle los humos al chico Eren y consiguen demostrar ante todos que son los mejores en matemáticas.

Pero, mientras se divierte con Ogulcan, Sarp recibe una mala noticia relacionada con Lydia, y no es que la chica esté pensando en irse a Canadá, si no que ve un mensaje en el que la joven afirma que está con él porque Ömer la rechazó.

Tratando de acercar posturas

Aybike ve sola a Yasmin e intenta acercarse a ella. La joven la rechaza diciendo que no tiene ninguna intención de mantener una conversación con una chantajista. La chica Eren le explica que tuvo que aceptar el dinero que le ofreció su madre porque, si no, Ómer y Oğulcan hubieran tenido que dejar de estudiar para ponerse a trabajar a tiempo completo y, además, todos habrían perdido su casa.

A la hermana de Berk no le convencen sus excusas, aún así, la hija de Orhan intenta interceder por Tolga liberándole de toda culpa ya que él no recibió nada, solo guardó silencio para protegerla.

Amenazas y venganzas

Akif consigue pruebas que demuestran que Gökhan está robando a su hijo. Ayla las coge dispuesta a desenmascararle y para que Berk vea la clase de persona que es su padre. Pero, una vez más, el expresidiario consigue frenarla con una nueva amenaza: desvelará que ella fue quien provocó la muerte de su esposa y madre de sus hijos y que el chico es su cómplice ya que, pese a saberlo, no la ha denunciado.

Además, al comprobar que Akif lo ha traicionado, para vengarse de él, Gökhan envía a Nebahat un vídeo romántico de Akif y Süreyya.

Un enfrentamiento que acaba mal

Cansu y Aybike discuten una vez más y forcejean en plena calle. Su pelea acabará en tragedia ya que, en mitad de la discusión, la hija de Ayten cae a la carretera y es atropellada por un coche. La hermana de Oğulcan se queda paralizada al verla.



Un diagnóstico inesperado

Akif acude al hospital para que su médico le recete algo que le calme los dolores de cabeza. Sin embargo, recibe una noticia que le deja devastado: solo le quedan cuatro meses de vida.