Los protagonistas de 'Hermanos' desvelan algunos entresijos de la serie: ¿triunfará el amor entre Tolga y Yasmin?

Hermanos nos ha conquistado, además de por su historia, por las grandes interpretaciones de sus actores. La serie nos ha dado a conocer a una nueva generación de artistas turcos que se han convertido en grandes estrellas, tanto en su país como a nivel internacional. Han conseguido que sintamos sus personajes como miembros de nuestra propia familia y que nos surjan multitud de dudas sobre lo que va a pasar entre ellos. ¿Terminará el conflicto entre Sarp y Ömer? ¿Se romperá la relación entre Ayaz y su primo por Asiye? ¿Qué pasará con la historia de amor entre Tolga y Yasmin?. Los intérpretes masculinos de la serie desvelan todos estos misterios en una entrevista con ATV , canal que emitía la serie en Turquía, en la que también nos cuentan algunos detalles de lo que va a suceder.

© ATV

La historia de Hermanos no se puede entender sin el personaje de Ömer, papel interpretado por Yiğit Koçak, sin duda, uno de los grandes pilares de la serie. El joven es un chico noble al que todo el mundo quiere. No ha tenido una vida fácil, tras haber perdido a sus padres y quedarse huérfano junto a sus hermanos Kadir, Asiye y Emel, el joven se entera de que los creía sus padres no eran los biológicos. Después de conocer a sus verdaderos progenitores, y tras un tiempo de transición hasta que logra tener con ellos una estrecha relación, también los acaba perdiendo de manera trágica.

© Atresmedia

Además de unos padres que no conoce, Ömer también descubre que tiene dos hermanos: Yasmin, con la que tiene buena sintonía casi desde que se conocen, y Sarp, con quien, desde el primer momento, no acaba de entenderse. Los dos chicos mantienen un tenso tira y afloja, sobre todo por parte del joven Yilmaz. Se acercan y se alejan constantemente y uno nunca sabe por dónde pueden salir. Pese a lo que pueda parecer, Yiğit Koçak tiene claros los sentimientos de estos dos personajes. ''Ömer no es un niño que pueda mantener la calma pero, después de todo, Sarp es su hermano. Creo que Ömer ama a Sarp y Sarp ama a Ömer", explica convencido el protagonista de Secretos de amor.

Después de muchos enfrentamientos y de tratar de molestar a su hermano todo lo que podía y más, Atakan Özkaya, el actor que da vida al hijo de Ahmet y Şevval, reconoce que, pese a lo que pueda parecer "en realidad, Sarp se había ablandado. Con la muerte de su padre, perdió esa rabia y esa ira que sentía al tener que compartirlo". Aunque no tardó en volver a las andadas y a tratar de hacerle la vida imposible a su hermano y al resto de los Eren.

© Atresmedia

Sin embargo, también hemos sido testigos de escenas en las que Ömer y Sarp se acercaban y daban pasos firmes para convertirse en familia de verdad. Aunque, justo cuando pensábamos que todo iba bien y que las cosas se encaminaban, los acontecimientos se complicaban de nuevo y los dos personajes volvían al punto de partida. ¿Conseguirán tratarse como dos hermanos? Yiğit piensa que la tensa relación que mantienen "seguirá así por un tiempo" mientras que Atakan reconoce que su personaje tiene su corazoncito y "siente algo por Ömer".

© ATV

Lejos de la maldad que le gusta mostrar, también podemos decir que Sarp es irónico y que incluso tiene un lado divertido. En instantes de tensión e intriga es capaz de crear momentos y situaciones que hacen sonreír al público con su parte más cómica. El protagonista de İçimizdeki Ateş encuentra a su personaje "divertido y simpático. Le gusta divertirse. No creo que se vea tan mal".

© Atresmedia

Sarp encontraba un aliado con la llegada de su primo Ayaz a Estambul. Pero, a medida que los sentimientos del joven por Asiye se iban intensificando, el triángulo de las Bermudas, formado por los dos primos y Lidya, se acababa rompiendo. El recién llegado no quiere pertenecer a un grupo que trata de conspirar y de molestar a la chica que le ha robado el corazón y a su familia, una situación que no es muy bien recibida por el hermano de Yasmin. ¿Provocará esto tensiones entre los dos jóvenes?

© Atresmedia

Berk Bakioğlu, quien da vida al guapísimo nuevo alumno del Ataman, no tiene dudas al respecto: "habrá pequeños enfrentamientos entre Ayaz y Sarp. Pero puedo decir que sería bueno que no fuera así", asegura. Pese a todo, el chico no va a dejar que su primo trunque su posible historia de amor con Asiye.

© Atresmedia

Pero no es Sarp el único villano que ha pasado por Hermanos. Ahora es un amigo fiel e incondicional de los Eren, pero, al principio, su relación con Tolga tampoco fue un camino de rosas. ¿Cómo ve Berk Ali Çatal al nuevo 'demonio' del Ataman ? "Los espectadores ven a Sarp como malvado. Pero no creo que Sarp sea un personaje tan malo. Recuerdo lo que pasé, lo que hice. Por eso creo que no se puede comparar con Tolga'', dice el actor que da vida al joven Barçın.

© ATV

Todos están más relacionados de lo que parece, Tolga y Sarp podrían emparentar, puesto que el primero sale con la hermana del segundo. Un romance que ha cambiado al joven porque "se convierte en una persona completamente diferente cuando ama", asegura Berk sobre su alter ego en la pantalla. Al principio, el amor del muchacho no era correspondido por el de la chica pero , poco a poco ha sabido ganarse su corazón. De la inseguridad que sentía al estar cerca de ella, ahora "ve que la persona que tiene delante lo valora" y ya no hay nada que lo pare y "empieza a dar pasos". Los dos jóvenes están felices y enamorados, esperemos que dure para siempre esta bonita historia de amor que seguiremos muy de cerca para continuar disfrutando junto a ellos.