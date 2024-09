Irene Villa nos explica su gran cambio: 'Me han puesto piernas y tobillos nuevos'

El pasado jueves 1 de agosto, Irene Villa acudió a la presentación de La Trampa, la última película de M. Night Shyamalan, que protagoniza Josh Hartnett. La asistencia de la periodista y deportista de esquí adaptado llamó la atención al photocall, al lucir las nuevas prótesis de sus piernas. “Me cambiaron las rodillas y los tobillos en la ortopedia, que eran unos nuevos de Alemania. Me puse andar y me sentí súper ligera”, cuenta Irene a ¡HOLA!. “Cuando insistí que no me pesaban, me dijeron que lo que pesa es la estética: son piernas bonitas de silicona, con pedicura francesa… Entonces, pedí que no las quería”, nos continúa diciendo, para luego añadir entre risas: "Me preguntaron si iba a ir con los tubos y contesté de broma: 'Yo ya he pillado, que me voy a casar y ya no tengo que gustar a nadie'".

© GTres © GTres Nuestra protagonista en el photocall de la película 'La Trampa'.

-Con este cambio, reivindicas tu realidad, que nunca has ocultado.

-Justo. No me hace falta eso. Lo que quiero ahora es ser más auténtica que nunca. Cuando vas cumpliendo años vas perdiendo vergüenza. La gente se queda mirando. Sobre todo, los niños… Pero está bastante normalizado.

-Pero llevas los tubos custodiados con lentejuelas.

-¡Arriba la lentejuela! (ríe). En un principio, me puse lentejuelas hasta el final, pero, cuando me vio mi hijo Carlos, me dijo que parecía una bola de discoteca y pedí en la ortopedia que me quitara parte. "Como estabas tan emocionada con la lentejuela, no te quise decir nada", me contestaron. No queda bien tanta lentejuela.

-Pero, ¿vas siempre con lentejuelas?

-Sí, siempre. A lo mejor me pongo un poco de 'brilli brilli', como en la otra pierna, que es menos llamativa.

-¿Cómo está yendo el verano?

-Entre Soria, Asturias, el descenso del Sella y cosas solidarias, que siempre estoy con eventos de ayuda a la gente. Ya sabes, en mi línea. Ahora estaré con los niños en Murcia.

-Es tu último verano de soltera. ¿Cómo van los preparativos?

-Me falta nada. Ensayar un poquito el baile, que ya tenemos la canción, Quería hacer algo simple, pero David ha dicho que no. Además, dice que con estas piernas bailo mejor que nunca. Entonces yo quería hacer algo simple. Pero él ha dicho que no, que quiere hacer una coreografía, porque su madre es profesora de baile.

© FREDY TORRA / PILAR LÓPEZ Una imagen del reportaje en el que Irene Villa contó a ¡HOLA! cómo había encontrado al hombre perfecto. La pareja se casará el próximo 21 de septiembre, una boda tendrá lugar tres días antes de celebrar el tercer aniversario de su historia de amor.

-¿Os está ayudando su madre con el baile?

-No, nuestro amigo Juan Barberá, que era gimnasta y ahora bailarín. Poty ya nos dio unas claves en un evento solidario en Barcelona y nos dijo lo que teníamos más o menos que hacer. Luego, Juan Barberá nos ha dado también sus pases.

-Lo importante ya lo tienes, que es el vestido.

-Sí, es de Silvia Fernández. También tenemos el banquete, el DJ y el mejor saxofonista, que es Miguel Sueiras, el marido de Leire, de La Oreja de Van Gogh.

-¿Hay algo que te preocupe?

-Nada. Porque también tenemos una persona que nos está ayudando.

-¿Y la luna de miel?

-Nos vamos a México. Justo tengo una conferencia en Monterrey y, de ahí, a Cancún. No tengo muchos días, porque, después, haremos la celebración con amigos, que será un evento solidario. Ese día cocinarán chefs solidarios con Chema de Isidro al frente y los chavales de Gastronomía Solidaria serán camareros junto al equipo del Mirador de Cuatro vientos.

-¿Cuántos invitados estarán en tu boda?

-Para la familiar, ciento cincuenta. Y la celebración con amigos, el doble casi.

© GTres Irene Villa y Nuria Fergó en la premier de 'Invisibles' en 2022.

-¿Habrá invitados conocidos?

-No sé si decirlo, porque todavía no están confirmados. Hay otros que no saben si podrán por bolos. Pero me han dicho que les gustaría venir Alejandro Sanz, Chenoa, Mónica Naranjo… Maria Casado y Paz Padilla me han dicho que vienen. También están invitados Vicente del Bosque, Merche, Míriam Díaz Aroca, Nieves Herrero…

-Va a ser un fiestón.

-Sí.

-Supongo que tu hijos tendrán un papel fundamental en la boda.

-Sí. Van a estar conmigo. Son los que me van a llevar al altar y van a hablar, que les encanta.

-Una vez que te cases, ¿te irás a vivir a Soria?

-Voy a estar yendo y viniendo porque ahí estoy feliz, te lo juro. Encima, no hay que coger coche, porque me lleva David en moto a todos los sitios.

-Te quería preguntar por el mal rollo con Nuria Fergó.

-Es que no hay mal rollo con ella. Cada vez que ella o yo decimos una cosa, lo malinterpretan.

© Getty Images Irene Villa y Daniel Serrato en la Gala Starlite 2024 en Marbella.

-¿La has llamado por teléfono para decir que se han malinterpretado tus palabras?

-Se lo he dicho al padre de mis hijos, que es con el que más hablo. Ya le he comentado que le diga a Nuria que no tengo ningún problema con ella. Igual cuando ella dijo que no era de su familia.

-Se ha salido todo de madre, pero, por tu parte, no hay ningún problema.

-Ninguno. ¿Cómo voy a tener un problema con alguien que está con el padre de mis hijos?

-¿No os habéis vuelto a ver en persona después de todo este lío?

-No. Pero, si nos vemos, nos saludamos y ya está.

-Como personas educadas y civilizadas.

-Eso es. Al final, naturalidad y normalidad en la vida. Ha sido una tontería y cada vez se ha ido haciendo más grande la pelota. En el último photocall me preguntaron que se escuchaba su música y contesté que no… Pues madre mía el titular que pusieron: “Un dardo de Irene Villa a Nuria Fergó: 'No escuchó tu música'”. Si ves mi Spotify, soy muy latina: escucho a Karol G., Rauw Alejandro, Rosalía o Shakira, que me idéntico mucho con sus canciones.

-Vamos, que te gusta perrear.

-Yo lo bailo todo. Lo que me echen. Y cuando no puedo bailar, muevo la cabeza y listo. Pero quiero decir que no tengo un problema con Nuria. Al revés, si mis hijos la quieren un montón. Además, a quien le tiene que gustar es al padre de mis hijos.