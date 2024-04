Irene Villa cuenta nuevos detalles de su boda y desvela el destino de la luna de miel

Irene Villa no puede contener la sonrisa cuando habla del momento vital que atraviesa. El próximo 21 de septiembre dara el 'sí, quiero' al coach David Serrato en una boda en el Monasterio de Santa María de La Vid, cerca de Burgo de Osma, tal y como ha contado a ¡HOLA! y de la que ahora ha desvelado má detalles como quién será el padrino y el destino de su luna de miel.

Parece obvio que será su padre el que le va a acompañar al altar y así será, pero lo cierto es que Irene ha asegurado a Europa Press durante su visita a la Feria Gourmet que tiene lugar en IFEMA (Madrid) que en un principio no quería ejercer ese rol ya que prefería que el padrino fuese su nieto. Una idea que descartó de inmediato la novia: "Le dije: El padrino eres tu, la madrina, la madre de David y mis niños son protagonistas". Para ella es aún más siginificativo, si cabe, que su padre esté a su lado en ese momento teniendo en cuenta las complicaciones de salud que acaba de atravesar y de las que afortunadamente se recupera. "Mi padre está milagrosamente bien", ha dicho con una sonrisa.

Después del gran día, para el que irá vestida de Silvia Fernández, tal y como ya contó a ¡HOLA!, llegará la esperada luna de miel y ¡ya tienen decidido el destino!. "Yo quería Japón, pero de momento nos vamos a México", ha anunciado ilusionada ya que el país azteca cumplió un inesperado papel en su historia de amor. Según ha contado Irene, pidió a una virgen milagrosa que le trajera al hombre de su vida, y un año después conoció a David: "Luego fuimos juntos con mis tres hijos a dar las gracias a Guadalajara. Mexico significa mucho para ambos".

Será a partir de entonces cuando inicien su nueva vida como marido y mujer, aunque por el momento la pareja no prevé demasiados cambios puesto que seguirán con una relación a distancia puesto que David vive en Soria. "Vivir separados ayuda a valorar todavía más lo que tienes. David siempre dice que hay que echar de menos y no de más. Creo que es lo ideal para todas las parejas", ha explicado a ¡HOLA!. Aun así, admite que le gustaría vivir con su futuro marido: "Él ha adaptado su casa, él vive en Soria y yo tengo tres hijos, me encantaría ir a vivir a Soria, pero no puedo, por logística, por mis hijos, por vida, mis hijos se quieren ir a Soria pero no pueden, el colegio está en Madrid".

La relación de Irene y David comenzó como una amistad que se forjó a fuego lento. La periodista estaba separada pero nunca cerró las puertas al amor, de hecho explicaba en ¡HOLA! que tenía la certeza de que llegaría alguien especial a su vida. No se equivocaba. Sus caminos se cruzaron cuando colaboraron en los mismos proyectos y el paso del tiempo ha hecho posible que se conozcan más y surja la química entre ellos. La pedida no pudo ser más espectacular. Ella presentaba la gala Ibiza Inclusión Fashion Day y su novio, entre bambalinas, le entregó un anillo mientras sonaba Believe in dreams de Rebeka Brown.