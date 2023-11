Irene Villa revela detalles de su boda con David Serrato: del vestido al papel de sus hijos

Loading the player...

Cuando David Serrato pidió matrimonio a Irene Villa el pasado mes de mayo, en plena gala Ibiza Inclusión Fashion Day, ella lo tuvo claro: "Le respondí que sí y lo haría mil veces más, porque todo lo que me pasa a su lado es mágico", confesó a ¡HOLA! la periodista. Comenzaron entonces los preparativos de su enlace, previsto para 2024. Irene tiene algunas cosas muy claras, como la diseñadora de su vestido: Silvia Fernández. Ahora, ha compartido algunos detalles sobre su boda, desde pistas de su look nupcial hasta el importante papel que tendrán los niños en la ceremonia, pues Irene es madre de tres pequeños: Carlos, Gael y Eric, de once, ocho y siete años, respectivamente, fruto de su relación con su exmarido, Juan Pablo Lauro. Dale al play y escucha sus declaraciones.

